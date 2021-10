La nouvelle carte de la zone de guerre Caldera est lancée le 2 décembre et ajoute des avions

Le lancement de Call of Duty: Vanguard la semaine prochaine (!) voit la série revenir à la Seconde Guerre mondiale, ce qui a évidemment d’énormes implications pour le titre actuel de Battle Royale Call of Duty: Warzone. Cependant, nous savons depuis un certain temps que la nouvelle version introduira une nouvelle carte Warzone dans le Pacifique, et maintenant Activision a confirmé qu’elle serait lancée le 2 décembre 2021. Quiconque achète Call of Duty: Vanguard peut jouer à partir de cette date. , en profitant de 24 heures d’accès anticipé avant que la carte ne s’ouvre à tous les utilisateurs free-to-play.

Cette nouvelle carte s’appelle Caldera et présente « des forêts luxuriantes et des rochers escarpés. Des plages de sable blanc et des ruines mystérieuses. Et un volcan endormi qui domine les 200 points d’intérêt et plus ». Activision dit que Caldera est à peu près de la même taille que Verdansk, mais avec « deux ans de recherche et d’écoute de la communauté », il devrait être meilleur que ce à quoi les joueurs sont habitués.

L’autre ajout majeur est un nouveau type de véhicule : les avions. Vous pourrez prendre votre envol pour vous déplacer rapidement sur le champ de bataille ou abattre un autre jet de la vieille école dans les airs. Cependant, vous devrez faire attention aux canons antiaériens au sol qui peuvent facilement vous faire sortir. Tout le contenu que vous avez gagné dans Call of Duty: Modern Warfare et Call of Duty: Black Ops Cold War sera également transféré dans Caldera.

Lorsque la saison 1 sort le même jour, une liste de lecture Vanguard Royale spécifique est conçue pour mettre en évidence et présenter tout ce que le nouveau lot de contenu a à offrir. Vous ne pourrez créer un chargement Vanguard que dans ce mode, mais « cette limite rationalise la méta, offrant aux nouveaux joueurs la possibilité de se lancer sans faire face à des chargements entièrement maximisés dès le lancement. Cela donne également de la place pour l’expérimentation avec ces derniers de nouvelles armes, donnant aux méta-prophètes de la communauté les plus hardcore un endroit où se concentrer sur l’avenir pour un chargement gagnant. »

Enfin, tous les opérateurs de Modern Warfare et Black Ops Cold War seront transférés dans Caldera. Il en va de même pour les cartes d’appel et les emblèmes, et la boutique en jeu proposera des lots hérités contenant des objets que vous avez peut-être manqués dans le passé. Les niveaux des joueurs et les rangs du Battle Pass se synchroniseront également entre les quatre expériences. C’est un package déjà gigantesque qui ne fait que grossir, mais jouerez-vous en décembre ? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.