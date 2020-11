La nouvelle boussole arrive pour remuer le marché

Le nouveau Jeep Compass 2022 a attiré beaucoup d’attention. Le modèle, maintenant lancé, innove dans des points tels que le moteur, la finition et la technologie. Ce dernier point, d’ailleurs, est fondamental de nos jours.

Des images de l’intérieur du Compass montrent un nouveau centre multimédia flottant. L’écran légèrement incliné sera positionné au centre du panneau en style tablette – une solution qui a été largement critiquée au départ (certaines étaient même rétractables), mais qui s’est imposée au consommateur.

À partir des images, il est possible de remarquer que le panneau de la ligne Compass 2022 était plus propre et a reçu une nouvelle finition, mettant l’accent sur l’aluminium et le cuir marron. Sous l’écran, il y aura deux évents de climatisation. Cela, dans un premier temps, aura des commandes à l’écran, rejetant les boutons physiques.

La gamme Jeep Compass 2022 sera également plus équipée. Caméra de recul, tableau de bord 100% numérique et nouveau volant sont dans le package. L’intention est, même sans nouvelle génération, de rester sur un pied technologique avec les nouveaux rivaux qui arrivent.

Comme en témoignent les photos divulguées, le novice aura des changements visuels externes axés sur l’avant. Phares coniques. L’éclairage est entièrement LED. Les sept ailettes qui forment la grille supérieure sont plus minces. À la base du pare-chocs, les nouvelles entrées d’air se démarquent. Derrière et sur les côtés, aucun changement

Le Jeep Compass 2022 lancera le moteur 1.3 turbo de la famille Firefly. C’est le même qui sera produit à Betim (MG), avec alimentation en biocarburant. La nouvelle hélice devrait faire ses débuts au premier semestre 2021 ici avec une puissance de 180 ch (là-bas, elle est de 173 ch). L’idée est que le travail est effectué en conjonction avec la transmission à variation continue (CVT).