La nouvelle bombe de OnePlus s’appelle OnePlus Ace Pro et arrive le 3 août

Le 3 août, le OnePlus Ace Pro est présenté, un haut de gamme avec Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 et ColorOS qui nous est trop familier…

OnePlus prépare le lancement du OnePlus 10T 5G pour le 3 août prochain. Ce n’est qu’il y a quelques heures que nous avons appris que cette journée sera encore plus chargée pour l’entreprise chinoise, puisque seulement quelques heures avant présentera le OnePlus Ace Pro. Selon les premières informations, cet Ace Pro pourrait être le OnePlus 10T lui-même, mais avec un nom exclusif pour le marché chinois.

Comme le rapporte OnePlus sur son site internet, ce OnePlus Ace Pro est appelé à être « la nouvelle référence des téléphones hautes performances ». Pour l’instant, nous savons qu’il aura toute la puissance du processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1qui aura Affichage 120hz et qu’il aura ColorOS comme système d’exploitation en Chine. Mais attendez, car il se murmure qu’il pourrait compter sur une charge rapide impressionnante de 150 W.

OnePlus Ace Pro, un OnePlus 10T 5G exclusif pour la Chine

Le 3 août est une date marquée en rouge sur le calendrier OnePlus. On savait déjà que mercredi la firme chinoise présenterait son nouveau OnePlus 10T 5G, un smartphone haut de gamme appelé à se positionner directement parmi les meilleurs mobiles OnePlus. Cependant, nous avons récemment appris que ce même 3 août, le OnePlus Ace Pro sera également présentémême si ce sera 3 heures avant de l’arrivée du OnePlus 10T 5G.

Comme signalé GSM ArenaTout indique qu’il s’agit de téléphones très similaires. En fait, il semble que le OnePlus Ace Pro sera le modèle du OnePlus 10T 5G qui sera lancé exclusivement en Chine, il a donc un nom différent. Selon les propres termes du fabricant, l’Ace Pro sera « la nouvelle référence des téléphones hautes performances ».

Les meilleurs téléphones OnePlus 5G que vous pouvez acheter : guide mis à jour 2022

Nous ne doutons pas que ce sera le cas, puisqu’il aura le Processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 à l’intérieur. De cette façon, on s’attend à ce que vous puissiez effectuer n’importe quelle tâche sans broncher. De plus, il équipera un Écran AMOLED Full HD + 120 Hz de 6,7 poucesun mode « jeu » et Mémoire vive LPDDR5X pour offrir l’expérience la plus avancée.

Il est frappant que OnePlus choisisse de l’accompagner de Android 12 sous la couche de personnalisation ColorOS 12.1 en Chine, tandis que le OnePlus 10T 5G continuera de miser sur OxygenOS. D’autre part, il semble que les spécifications des systèmes photographiques seront également très similaires, avec une caméra principale arrière de 50 MP, un capteur ultra grand angle de 16 MP et un capteur macro de 2 MP. En ce qui concerne la lentille frontale, ce sera 2 MP.

Comme on le voit sur les images, le OnePlus Ace Pro manquera le commutateur Alert Slider si caractéristique des mobiles de l’entreprise. Comme l’ont expliqué les responsables de OnePlus dans un e-mail un Le bordC’est une décision prise pour avoir l’espace nécessaire pour d’autres composantscomme des antennes pour obtenir un meilleur signal lorsque le mobile est utilisé à l’horizontale, une batterie de plus grande capacité et une charge haute tension rapide.

Compte tenu de ce dernier, il ne serait pas surprenant que les rumeurs soient confirmées et que le OnePlus 10T 5G et le OnePlus Ace Pro aient charge rapide jusqu’à 150W. Sachant que sa batterie sera de 4 800 mAh, on peut s’attendre à ce qu’il puisse complètement chargé en quelques minutes.

Le OnePlus Ace Pro sera-t-il exactement le même que le OnePlus 10T 5G ou y aura-t-il des différences entre les deux ? Nous n’avons que quelques jours à attendre pour le savoir, et aussi pour connaître d’autres données fondamentales, comme les versions de mémoire dans lesquelles il sera disponible et bien sûr, son prix.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂