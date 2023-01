La nouvelle boîte à idiots : les longues heures passées sur les réseaux sociaux altèrent le cerveau des enfants et des jeunes adolescents, les rendent ennuyeux

06 janvier 2023 20:07:41 IST

Il semble que nous ayons enfin des preuves scientifiques et empiriques de ce en quoi beaucoup de gens croient depuis des années maintenant – que les médias sociaux ont un effet très négatif sur les enfants et les jeunes adolescents, et peuvent même altérer leur cerveau. Des neuroscientifiques de l’Université de Caroline du Nord ont suggéré dans une étude récemment publiée que la consultation habituelle des médias sociaux en tant que jeune adolescent conduit à une hypersensibilité aux commentaires des pairs et peut potentiellement conduire à des changements permanents dans les centres de récompense et de motivation du cerveau.

Dans l’étude, les neuroscientifiques ont travaillé avec un groupe de 169 adolescents âgés de 12 à 15 ans et ont observé la façon dont leur cerveau s’est développé et l’ont comparé à leur utilisation autodéclarée de Facebook, Instagram et Snapchat.

Les neuroscientifiques ont découvert que les enfants et les adolescents ayant une utilisation habituelle ou vérifiant l’une des plateformes susmentionnées plus de 15 fois par jour, devenaient de plus en plus sensibles aux commentaires, non seulement de leurs pairs sur les réseaux sociaux, mais aussi dans la vraie vie.

Les scanners cérébraux de ces sujets ont montré une activité accrue dans les domaines associés au traitement des récompenses, à la concentration, à la régulation et au contrôle, et les chercheurs ont observé que ceux-ci semblaient contribuer à des boucles de rétroaction positives, augmentant encore leur sensibilité à l’approbation des pairs.

En comparaison, les adolescents qui ont déclaré qu’ils ne vérifiaient leurs applications de médias sociaux qu’une seule fois par jour au maximum ont montré une diminution de l’activité dans ces domaines. Cela suggérait qu’ils étaient moins préoccupés par les commentaires de leurs pairs ou qu’ils avaient peut-être plus de maîtrise de soi sur les comportements compulsifs.

« Les adolescents qui consultent habituellement leurs réseaux sociaux montrent ces changements assez spectaculaires dans la façon dont leur cerveau réagit, ce qui pourrait potentiellement avoir des conséquences à long terme jusqu’à l’âge adulte, préparant en quelque sorte le terrain pour le développement du cerveau au fil du temps », étudie co- l’auteur Eva Telzer a déclaré au New York Times.

Nous avons également parlé à quelques médecins, le Dr Sudipto Chatterjee, neurochirurgien dans l’un des plus grands hôpitaux de Kolkata et le Dr Mukesh Dwivedi, un autre neurospécialiste basé à Gurgaon qui a partagé des informations étonnantes sur la façon dont les médias sociaux ont un effet négatif sur le l’esprit et le cerveau des enfants et des jeunes adultes.

« Nous avons tous entendu des cas où les médias sociaux ont conduit de jeunes utilisateurs, surtout les jeunes filles à la dépression et dysmorphie corporelle grave. Il y a eu de nombreux cas où des personnes bien informées leurs adolescents sont morts par suicide à cause des réseaux sociaux et comment cela les a fait se voir. Bien que de tels cas drastiques puissent être rares, il existe des études qui montrent qu’une exposition anormale aux médias sociaux, en particulier la consommation des médias sociaux, peut en fait ralentir la partie analytique du cerveau », explique le Dr Chatterjee.

« La manière dont les plateformes de médias sociaux ont conçu leurs algorithmes semble avoir un impact négatif sur la façon dont nous traitons les informations et gérons les souvenirs. Cela a également conduit à un raccourcissement alarmant de la durée d’attention, non seulement chez les enfants et les adolescents, mais aussi chez les jeunes adultes », explique le Dr Dwivedi.

Alors, la consommation des médias sociaux ralentit-elle les utilisateurs, en particulier les jeunes adolescents et les enfants ? « Les preuves semblent le faire », déclare le Dr Dwivedi. « Des études montrent que bien qu’il n’y ait pas eu de baisse notable du QI, les enfants et les jeunes adolescents semblent prendre plus de temps pour saisir certains concepts complexes en mathématiques, en sciences et en raisonnement logique. C’est comme si les médias sociaux avaient remplacé la télévision comme nouvelle boîte à idiots », ajoute-t-il.

Cependant, ce n’est peut-être pas l’utilisation des médias sociaux elle-même, mais la manière dont ils sont consommés. Selon le Dr Chatterjee, « Bien que la consommation des médias sociaux au-delà d’une certaine limite soit certainement préjudiciable, ce qui est en fait problématique, c’est la manière dont nous utilisons les médias sociaux. Le plus souvent, les gens consultaient leur Instagram ou Facebook dans la demi-heure qui suivait leur arrivée, parfois dès qu’ils sortaient du lit. Nous avons également vu des gens se coucher tôt mais rester allongés les yeux rivés sur leur téléphone, faisant défiler leurs flux, attendant de s’endormir. La lumière bleue de l’écran modifie votre cycle de sommeil et le gâche. Une exposition prolongée à la lumière bleue avant d’aller dormir entraînera également des changements physiologiques », a-t-il ajouté.

