La nouvelle BMW M5 CS fait ses débuts en janvier avec 635 chevaux

Texte: Carlos Moura

Date: 2 janvier 2021

Le PDG de BMW M a confirmé les débuts de la BMW M5 CS dès janvier. Plus puissant et plus léger, il promet des fonctionnalités encore plus impressionnantes que le M5 Competition.

La BMW M5 aura une nouvelle version CS, avec une image encore plus agressive et qui anticipe des émotions encore plus fortes. La confirmation est venue du PDG de BMW M, Markus Flasch, qui dans une vidéo de pré-présentation a révélé que cette nouvelle variante serait présentée dès janvier.

Ce superberlin est basé sur le M5 Competition et se distingue par sa calandre exclusive, avec des jantes en bronze doré. La M5 C5 présente également des groupes optiques jaunes, inspirés de la concurrence automobile, et des roues en aluminium forgé qui cachent des freins en carbone-céramique avec des étriers rouges.

Bien que la vidéo ne montre aucune image de la cabine, Flasch a déclaré que le M5 CS aura les sièges en fibre de carbone des M3 et M4. Le fonctionnaire a ajouté qu’il s’agissait d’une véritable «voiture quatre places», de sorte que quelque chose de spécial est également attendu à l’arrière.

Flasch était peu détaillé dans les détails, mais a confirmé que la BMW M5 CS fournirait une puissance maximale de 635 ch. Cela représente une légère augmentation par rapport aux 625 chevaux chargés par le V8 biturbo de 4,4 litres du M5 Competition.

LIRE TROP

La BMW M5 fête ses 35 ans avec une édition spéciale

En plus de l’augmentation de puissance, le M5 CS a été soumis à une «cure de perte de poids» qui a permis de réduire le poids de 70 kg. Cela signifie que son poids total est de 1825 kg.

Avec plus de puissance et moins de poids, la M5 CS doit facilement surpasser les performances de la M5 Competition, à savoir une accélération de 0 à 100 km / h en 3,3 secondes et une vitesse maximale de 305 km / h.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂