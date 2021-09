La nouvelle bière Samuel Adams est si forte qu’elle est illégale dans 15 États

Envie de mettre la main sur la nouvelle bière en édition limitée de Samuel Adams ? N’obtenez pas votre houblon en haut.

Le brasseur sort une nouvelle version de sa marque Utopias le 11 octobre, et la bière est si forte qu’il est en fait illégal de la vendre dans 15 États.

La nouvelle boisson puissante contient 28% d’alcool en volume, ce qui est plus de cinq fois la puissance de la plupart des bières aux États-Unis, comme le rapporte pour la première fois CNN. Selon le site Web de la société, il s’agit d’une « bière vieillie en fûts extrêmes qui repousse les limites du vieillissement en fûts ».

Samuel Adams est connu pour ses bières classiques et ses saveurs saisonnières amusantes (comme le toujours populaire OctoberFest et Jack-O Pumpkin Ale), mais la société sort également une nouvelle bière Utopias tous les deux ans depuis 2002. Elle ne brasse qu’un nombre limité de bouteilles, donc ils sont assez difficiles à trouver. Et ils vous coûteront aussi un joli centime : le prix de détail suggéré est de 240 € pour une bouteille de 25,4 onces.

Naturellement, 45secondes.fr Food était curieux de savoir : quel goût a-t-il ? Le site le décrit comme « une onctuosité maltée riche et profonde qui rappelle un porto vintage, un cognac ou un sherry fin ».

Les bières Utopias n’arrivent que tous les deux ans. Avec l’aimable autorisation de Samuel Adams

Alors, qu’est-ce qui rend la dernière version d’Utopias si spéciale ? Selon le site Web de Samuel Adams, les brasseurs ont utilisé plusieurs souches de levure pendant le processus de fermentation, dont une qui est généralement réservée au champagne, et une « levure ninja », créée pour sa capacité à survivre et à continuer de fermenter dans un environnement qui a un tel taux d’alcool élevé. »

Le brassin a été créé avec un mélange de lots, certains âgés jusqu’à 24 ans, dans une variété de fûts. La bière de couleur rubis contient un mélange de plusieurs variétés de malt et de trois variétés de houblon allemand noble pour « équilibrer la douceur du malt ». Il contient même un ingrédient spécial : le sirop d’érable du Vermont.

« Chaque version biennale nécessite des années de préparation, construite sur les réserves des éditions précédentes. Aussi innovant que soit le processus de brassage et d’assemblage, il s’agit également d’honorer et d’archiver la riche histoire de cette bière unique. » Shelley Smith, Samuel Adams Brewing Innovation Manager, a déclaré AUJOURD’HUI.

Cette fois-ci, les brasseurs ont terminé la bière avec 2 000 livres de cerises pour ajouter une touche sucrée et acidulée.

« La décision de terminer le mélange de cette année sur les cerises Balaton légèrement sucrées et acidulées du Michigan était une décision délibérée qui, nous le savions, rehausserait magnifiquement le goût », a expliqué Smith. « Ce que les brasseurs ne savaient pas, c’est que les cerises nous arriveraient dans 400 sacs individuels de 5 livres que nous devions ouvrir individuellement. Je pense que les buveurs seront d’accord – cela en valait la peine. »

Si vous pensez que cela en vaut la peine (et, probablement, la gueule de bois), vous pouvez trouver des Utopies dans 35 États. Mais si vous vivez dans l’un des États suivants, vous devrez voyager ailleurs pour essayer : Alabama, Arkansas, Géorgie, Idaho, Missouri, Mississippi, Montana, Caroline du Nord, New Hampshire, Oklahoma, Oregon, Caroline du Sud , Utah, Vermont et Virginie-Occidentale.