La nouvelle bête de Realme pour 2021 arrivera avec un écran Snapdragon 888 et 160Hz

Le realme GT 5G arrive avec un écran de rafraîchissement de 160 Hz, un processeur Snapdragon 888 et une batterie de 5000 mAh avec une charge rapide de 125 W.

Le fabricant chinois realme, qui est la marque à la croissance la plus rapide de l’histoire des téléphones mobiles, présentera son nouveau produit phare pour cette 2021, un realme GT 5G qui aura le processeur Qualcomm Snapdragon 888 et un écran avec un rafraîchissement de 160 Hz, le 4 mars prochain lors d’un événement en Chine.

C’est tout ce que nous savons sur le realme GT 5G

Comme on peut le lire dans Android Central, le pari de la marque chinoise, appartenant à la Groupe BBK Electronics dont OnePlus, OPPO et Vivo font également partie, pour concurrencer dans le haut de gamme est le realme GT 5G, un terminal qui aura un écran 160 Hz, le processeur Snapdragon 888 et que Il sera présenté le 4 mars dans son pays d’origine.

Véritable abaissement: le realme 7 Pro est proche de 200 euros

Ce realme GT 5G, dont le nom de code était « Course », dont nous avons déjà parlé il y a quelques mois, deviendra le premier terminal du constructeur chinois d’avoir le processeur vedette de Qualcomm pour cette 2021.

Selon les médias consultés, le nouveau produit phare de realme aura un écran de 6,8 pouces avec un taux de rafraîchissement de 160 Hz, le processeur Snapdragon 888 susmentionné, 12 Go de RAM, 256 Go de stockage interne, un module avec quatre caméras arrière avec un capteur principal de 64 MP et une Batterie de 5000 mAh avec charge rapide de 125 W.

De plus, ce realme GT 5G aura Android 11 fonctionnant sous la dernière version de sa couche de personnalisation, realme UI 2.0.

Le même média consulté précise également que le constructeur chinois travaillerait sur une version abaissée du realme GT 5G qui aurait un écran 120 Hz.

Il n’a pas encore été révélé quel pourrait être le prix du nouveau terminal star realme mais tout semble indiquer que Cela coûtera beaucoup moins cher que le Samsung Galaxy S21 + et le Galaxy S21 Ultra.

Les realme 7i et 7 Pro reçoivent Android 11 en version bêta

Une autre des grandes nouveautés de realme se trouve dans le domaine du logiciel depuis les realme 7i et 7 Pro commencent à se mettre à jour vers Android 11 basé sur realme UI 2.0.

Cette version qui atteint ces terminaux est une version bêta qui est dans la première phase de tests publics, ce qui signifie que nous devrons encore attendez quelques semaines que la version stable atteigne tous les utilisateurs.

Votre mobile recevra-t-il Android 11? Ce sont les 197 mobiles avec la mise à jour confirmée

À l’heure actuelle, il est apprécié qu’un fabricant vous inquiétez de la mise à jour de vos terminaux bon marché vers la dernière version d’Android, puisque de nombreux utilisateurs bénéficieront de cette nouvelle version à la fois le système d’exploitation et sa couche de personnalisation.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂