La nouvelle Bentley Continental GT Speed ​​brise le couvercle et dispose d’un moteur W12 biturbo de 659 chevaux

01 avr.2021 12:49:16 IST

Bentley a dévoilé la version la plus axée sur les performances de la Bentley Continental GT de troisième génération avec la GT Speed. Le constructeur automobile Crewe affirme qu’il s’agit de la voiture de route la plus dynamique qu’il ait jamais construite avec la nouvelle technologie qu’elle contient. Le point culminant, comme pour la plupart des Continental GT, est le moteur W12 biturbo de 6,0 litres. Le moteur développe 659 ch, une augmentation de 24 ch par rapport à la GT standard et un stupéfiant 900 Nm. La boîte de vitesses a été réajustée pour une utilisation ici avec l’unité à huit vitesses qui passe désormais deux fois plus rapidement et plus agressivement en mode Sport.

La Bentley Continental GT Speed ​​peut faire de 0 à 100 km / h en 3,6 secondes, un dixième de plus qu’auparavant, et atteindre une vitesse de pointe de 335 km / h.

Des modifications importantes ont été apportées au châssis de la Bentley Continental GT pour en faire la GT Speed. Pour la première fois dans une Bentley, il y a un différentiel à glissement limité électronique (eLSD) sur l’essieu arrière. Cela vise à améliorer les réponses lors des virages et des accélérations en ligne droite. De plus, le système de direction des roues arrière de la GT Speed ​​a été rendu plus actif pour améliorer l’agilité en combinaison avec un rapport de direction plus rapide. Le système AWD est plus polarisé vers l’arrière en mode Sport et la suspension pneumatique à trois chambres et le système anti-roulis de 48 volts sont également visibles ici. Un système de freinage en carbone-céramique en option permet d’économiser 33 kg.

Les détails cosmétiques séparent la GT Speed ​​de la Bentley Continental GT standard. Il y a une calandre et un pare-air assombris, des seuils latéraux plus sculptés et des badges Speed. Plus loin, les roues Speed ​​de 22 pouces sont de série avec des options de couleur ruban, teinte foncée ou noir brillant. Il y a des bouchons de remplissage de carburant et d’huile ornés de bijoux et des plaques de seuil Bentley éclairées. L’intérieur de la GT Speed ​​est proposé en cuir bicolore et Alcantara et avec un large choix de matériaux et d’options de personnalisation.

