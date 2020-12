La nouvelle Batmobile rugit sur The Batman Merch au CCXP

Avec CCXP maintenant en cours, du matériel de marchandise de la prochaine épopée de bande dessinée Le Batman a été révélé et présente une image époustouflante de la nouvelle voiture de muscle Batmobile qui emmènera le Caped Crusader de A à B.Semblant à un monstre très puissant d’une machine, Le Batman Le mode de transport ne manquera pas de faire tourner les têtes à Gotham, les criminels s’émerveillant sans aucun doute du jeu de roues lisse du justicier pendant qu’il les fait descendre.

Ce bébé va rugir dans les rues et semer la peur démoniaque dans le cœur des criminels 🔥 #Le Batman#CCXPpic.twitter.com/G7umr1SjGM – ~ La grotte Battinson ~ (@TheBCEU) 3 décembre 2020

Faire des comparaisons avec les deux Batman: la série animée des années 1990, la nouvelle Batmobile parvient même à ressembler à une version mise à jour, beaucoup plus agressive de celle utilisée dans les années 1960 Homme chauve-souris série avec Adam West.

Ne vous attendez pas Le Batman pour s’inspirer beaucoup plus du campy Homme chauve-souris Cependant, le film est décrit comme une histoire axée sur le noir qui reprend avec un Bruce Wayne torturé environ deux ans après le début de sa carrière dans la lutte contre le crime. Le Batman reprendra avec un jeune Bruce Wayne découragé par le manque d’impact qu’il a sur la criminalité à Gotham, quand soudain une série de meurtres se produisent aux mains de The Riddler. Menant sur un chemin qui révélera de sombres secrets sur ses parents bien-aimés, Bruce est obligé de faire face à la corruption qui se déroule dans l’ombre de sa ville, tout en essayant d’attraper The Riddler avant qu’il ne tue à nouveau. Le réalisateur Matt Reeves a cité plusieurs arcs de bandes dessinées célèbres comme source d’inspiration pour Le Batman, y compris Jeph Loeb et Tim Sale’s Batman: Le long Halloween et Darwyn Cooke’s Batman: Ego, qui jette un regard introspectif sur la relation torturée de Bruce Wayne avec son alter ego.

Ce n’est pas la première fois que nous voyons la Batmobile, bien sûr, Matt Reeves ayant partagé quelques images promotionnelles dans le passé, tout en révélant que les conceptions finales de la voiture et du Batsuit ont mis un an à se réunir. « Je veux dire, Glyn [Dillon] est venu assez tôt et nous avons travaillé à sa conception, encore une fois, alors que j’écrivais et l’idée qu’il puisse se battre dedans », a expliqué Reeves lors de l’événement DC FanDome de cette année. disons que nous avons passé facilement un an à faire le Batsuit, puis à entrer dans la Batmobile, et que, bien sûr, cette partie est un rêve. L’idée de faire votre propre version de la Batmobile, vous êtes juste un peu comme, ‘Euh, quoi?’ C’est le bonbon incroyable, non? «

Principe La star Robert Pattinson s’habille comme l’icône de DC, avec le reste de la distribution, y compris Zoë Kravitz comme Catwoman, Paul Dano comme Riddler, Colin Farrell comme Penguin, Andy Serkis comme Alfred Pennyworth, John Turturro comme Carmine Falcone, Peter Sarsgaard comme Gil Colson et Jeffery Wright en tant que commissaire Gordon.

Malgré plusieurs retards dus à la situation mondiale actuelle, Le Batman est proche de boucler la photographie principale. Le Batman a été retardé deux fois par rapport à la date initiale de juin 2021 et sa sortie est désormais prévue aux États-Unis le 4 mars 2022. Cela nous vient de Utilisateur Twitter @TheBCEU.

