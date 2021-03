La nouvelle bande dessinée «  Alien  » de Marvel promet un «  sentiment claustrophobe de terreur invisible et inconnaissable  »

Personne ne peut vous entendre crier dans l’espace, mais ils peuvent vous entendre rugir – et l’emblématique franchise de science-fiction / d’horreur « Alien » rugira une fois de plus dans une nouvelle série de bandes dessinées de Marvel.

L’écrivain « Superman » Phillip Kennedy Johnson et « Iron Man: l’artiste Salvador Larroca font éclore cette série, le premier numéro sera mis en vente le 24 mars.

« Le thème se résume à un homme à la fin de sa vie décidant quel sera son héritage. La série de bandes dessinées Alien de Marvel est l’histoire de Gabriel Cruz, un responsable de la sécurité Weyland-Yutani qui a tout abandonné pour sa longue, violente et morale. -Carrière discutable, et est finalement abandonné par la société de toute façon », dit Johnson au site sœur de 45secondes.fr, Newsarama .

« Mais quand quelque chose tourne terriblement mal dans son ancien lieu d’affectation, il entreprend une mission de plus pour sauver son fils séparé, et nous découvrons les secrets qu’il garde toutes ces années et sa relation avec Weyland-Yutani, la plus précieuse et la plus terrifiante. actif. »

Quelque chose nous dit ces « secrets » et quelque chose qui « ne va pas du tout » est en fait des Xénomorphes.

Cela fait partie d’un effort renouvelé pour la franchise « Alien » après son acquisition par la société mère de Marvel, Disney dans le cadre de leur rachat de 20th Century Fox. L’éditeur affirme que cette nouvelle série de bandes dessinées Alien présentera des personnages nouveaux et classiques de la Terre et au-delà. , ce qui en fait un point de départ idéal pour les fans inconditionnels et les nouveaux venus non initiés à ses horreurs de science-fiction viscérales.

Johnson équilibre l’écriture de Marvel’s Alien tout en prenant le relais en tant que principal écrivain Superman de DC, à la fois sur Action Comics et sa série de bandes dessinées éponyme. Tout un mélange de drames extraterrestres, mais il explique en quoi ses objectifs sont différents pour chacun.

Marvel est en train de ressusciter la franchise de films « Alien » dans les bandes dessinées avec « Alien # 1 » sortant le 24 mars.

«Quand les gens me posent des questions sur mes objectifs pour Superman, je dis parfois que je suis à la poursuite du sentiment électrique et ambitieux que j’ai ressenti quand j’étais enfant en regardant le générique d’ouverture de Superman: le film de 1978, en essayant de capturer ce sentiment pour mon lecteurs », dit Johnson. « Mais quand j’écris ‘Alien’, je suis à la poursuite des cauchemars. »

« Je veux que les lecteurs ressentent la même admiration et la même émerveillement que j’ai ressenti en voyant l’abandon et le cadavre du mystérieux Space Jockey. Je veux qu’ils ressentent le même lien avec nos personnages que j’ai ressenti avec Ripley, Newt, Hicks et Bishop, « continue l’écrivain. «Mais par-dessus tout, je veux qu’ils ressentent la même panique de sueur froide et la même horreur de ne pas détourner le regard que j’ai ressentie quand j’ai vu un extraterrestre déchirer la cage thoracique de John Hurt pour la première fois. Et avec les histoires que nous avons prévu et Salvador Larroca leur donnant vie, je suis convaincu que les fans sauront bientôt exactement les sentiments dont je parle. «

Surveillez l’arrivée de Marvel Comics «Alien # 1» dans les magasins de bandes dessinées le 24 mars.

Suivez-nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.