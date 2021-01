La nouvelle bande-annonce télévisée de WandaVision donne à Vision & Scarlet Witch leur propre chanson thématique de sitcom

Le dernier WandaVision La bande-annonce télévisée tease une chanson thème de style rétro de Congelé les auteurs-compositeurs Kristen Anderson-Lopez et Robert Lopez. En fait, la série très attendue pourrait avoir plus d’une chanson thème lors de sa première la semaine prochaine. Marvel Studios et Disney ont confirmé que le duo de compositeurs de chansons primé aux Oscars avait écrit plusieurs chansons pour WandaVision. Quant à la première chanson taquinée dans la dernière bande-annonce, elle est tout à fait dans la lignée d’un thème de sitcom classique des années 1960, peignant une image d’une période idyllique pour Wanda Maximoff et Vision.

Les liens familiaux, Le Brady Bunch, Dick van Dyke, et Enchanté ne sont que quelques-unes des sitcoms classiques auxquelles WandaVision rend hommage. Ces influences sont toutes présentées dans la dernière bande-annonce, ainsi que plusieurs nouvelles taquineries, qui incluent une voix mystérieuse essayant de contacter Wanda. Il y a aussi cette musique entraînante qui restera probablement coincée dans la tête de tout le monde. Kristen Anderson-Lopez et Robert Lopez ont écrit des chansons uniques pour plusieurs épisodes, allant des années 1950 au début des années 2000. Lopez dit: « WandaVision est un projet tellement cool, étrange et unique en son genre. Lorsque le réalisateur, Matt Shakman – un vieil ami de mes années à l’université – nous l’a présenté, nous n’avons pas eu à y penser. « Il poursuit en disant: » Nous avons adoré le sentiment lumineux des sitcoms américaines mêlé à la profondeur sentiment de malaise que l’histoire avait, et c’était un défi vraiment attrayant d’aider à donner le ton. «

🎶 Ils sont un couple de jeunes mariés, vient de déménager en ville 🎶 Marvel Studios ‘ #WandaVision commence la diffusion le 15 janvier le @DisneyPlus mettant en vedette des chansons à thème originales de Kristen Anderson-Lopez et Robert Lopez. pic.twitter.com/EGdHisEENa – WandaVision (@wandavision) 4 janvier 2021

Kristen Anderson-Lopez dit: « J’ai grandi dans les années 80 en regardant des émissions de chaque décennie sur les réseaux toute la journée. » Par l’apparence du matériel promotionnel pour WandaVision, Anderson-Lopez et Robert Lopez étaient parfaitement adaptés pour écrire ces nouvelles chansons. « Épisodes de J’aime lucy, Le Brady Bunch, et Les liens familiaux façonné qui je suis et comment je me déplace à travers le monde. Donc ce projet était un rêve devenu réalité « , explique le compositeur. On ne sait pas combien de chansons le duo a écrit pour la série à venir. WandaVision, la première série Marvel Studios créée exclusivement pour Disney +, met en vedette Elizabeth Olsen comme Wanda Maximoff, Paul Bettany comme Vision, Kathryn Hahn comme Agnes et Teyonah Parris comme Monica Rambeau, qui a été présentée au public dans Capitaine Marvel. Kat Dennings reprendra son rôle de Darcy de Thor et Thor: Le Monde des Ténèbres, et Randall Park reprendra son rôle de Jimmy Woo de Ant-Man et la guêpe.

WandaVision l’écrivain Jac Schaeffer dit que la série Marvel Cinematic Universe est «une lettre d’amour à l’âge d’or de la télévision». Cependant, l’écrivain et le studio cherchent à faire beaucoup plus que simplement rendre hommage à l’histoire des sitcoms. « Nous rendons hommage et honorons tous ces spectacles incroyables et les personnes qui nous ont précédés, [but] nous essayons également d’ouvrir un nouveau territoire « , a expliqué Schaeffer. Jusqu’à présent, il est difficile de comprendre ce qui se passe dans le matériel promotionnel, et c’est exactement comment Marvel Studios veut le garder.

Marvel Studios ‘ WandaVision est un mélange de télévision classique et de l’univers cinématographique Marvel dans lequel Wanda Maximoff et Vision – deux êtres super puissants vivant une vie de banlieue idéalisée – commencent à soupçonner que tout n’est pas ce qu’il semble. La série est dirigée par Matt Shakman avec Jac Schaeffer comme scénariste en chef. Le compositeur est Christophe Beck, et le thème (pour certains épisodes) est de Kristen Anderson-Lopez et Robert Lopez. Avec neuf épisodes, WandaVision démarre sur Disney + le 15 janvier 2021.

Le patron de Marvel Studios, Kevin Feige, est celui qui a proposé l’idée de sitcom classique pour WandaVision après avoir réalisé qu’il en avait assez de regarder les nouvelles. « Je l’utilisais certainement comme une évasion de la réalité où les choses pouvaient être attachées dans un joli arc en 30 minutes », dit-il. Il est difficile de dire où finissent la réalité et la fantaisie dans le matériel promotionnel WandaVision, mais nous aurons des réponses très bientôt. Vous pouvez consulter la dernière bande-annonce et la chanson thème ci-dessus, grâce à le compte Twitter officiel de WandaVision.

