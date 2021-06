La nouvelle bande-annonce gratuite de Guy vous rappelle à quel point cela a l’air amusant

Ce matin apporte une nouvelle bande-annonce et une nouvelle affiche pour gars libre, nous rappelant que le film sort enfin et qu’il est toujours aussi beau.

La saison estivale des films est pleine et entre tous les films retardés, il peut être difficile de se souvenir de tout ce qui sort. Heureusement, nous avons une nouvelle bande-annonce pour gars libre de 20th Century Studios/Disney à nous rappelle que celui-ci débarque bientôt :

gars libre ressemble juste à une quantité ridicule de plaisir (à tel point que je l’ai répertorié comme l’un de mes films d’été les plus attendus) et j’ai hâte de voir celui-ci. Que pensez-vous de cette dernière bande-annonce ?

Dans « Free Guy », un caissier de banque qui découvre qu’il est en fait un joueur de fond dans un jeu vidéo en monde ouvert, décide de devenir le héros de sa propre histoire… qu’il réécrit lui-même. Maintenant, dans un monde où il n’y a pas de limites, il est déterminé à être les gars qui sauve son monde à sa manière… avant qu’il ne soit trop tard. Avec Ryan Reynolds, Jodie Comer, Lil Rel Howery, Joe Keery, Utkarsh Ambudkar et Taika Waititi, « Free Guy » est réalisé par Shawn Levy d’après un scénario de Matt Lieberman et Zak Penn et une histoire de Lieberman. Le film est produit par Ryan Reynolds, pga, Shawn Levy, pga, Sarah Schechter, Greg Berlanti et Adam Kolbrenner avec Mary McLaglen, Josh McLaglen, George Dewey, Dan Levine et Michael Riley McGrath en tant que producteurs exécutifs.