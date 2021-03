La nouvelle bande-annonce du jeu « Demon Slayer » révèle Giyu Tomioka

Une nouvelle bande-annonce et des captures d’écran du prochain jeu vidéo « Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Hinokami Kepputan », se concentre sur le pilier d’eau de la franchise, Giyu Tomioka.

La bande-annonce montre spécifiquement Giyu se bat avec Inosuke Hashibira, un autre allié du protagoniste Tanjiro Kamado qui a récemment partagé sa propre bande-annonce en ligne. Giyu est le premier vrai membre de la Corps de tueur de démons qui rencontre Tanjiro et devient rapidement un personnage de soutien majeur tout au long du manga et de l’anime.

La bande-annonce, qui peut être vue ci-dessus avec l’aimable autorisation de Gematsu en téléchargeant l’original verrouillé par région, montre les techniques de jeu d’épée et de Giyu. Alors que Tanjiro pourrait être le protagoniste de la franchise, Giyu est beaucoup plus expérimenté dans l’ensemble, et cela se voit certainement dans la façon dont il combat Inosuke.

À ce stade, compte tenu de la longue liste de sources, il pourrait encore y avoir beaucoup d’aperçus spécifiques aux personnages à venir, mais le jeu ne peut se concentrer que sur quelques-uns.

« Tueur de démons: Kimetsu no Yaiba – Hinokami Kepputan » Il sortira sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X / S, Xbox One et PC au Japon cette année.