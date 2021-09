La nouvelle bande-annonce d’Emily à Paris vous fera fantasmer sur des vacances en France

Dites bonjour à votre premier aperçu de la saison 2 d’« Emily in Paris » ! Ou faut-il plutôt dire « Emily à Saint-Tropez » ?

La bande-annonce de la saison à venir, publiée samedi, emmène les fans à l’intérieur des vacances glamour d’Emily Cooper (Lily Collins) à Saint-Tropez avec ses amis Mindy Chen (Ashley Park) et Camille (Camille Razat) alors que le trio – habillé à neuf – profite de quelques passer du temps ensemble au bord de la piscine et vivre une soirée somptueuse.

Jeudi, Netflix a publié neuf nouvelles photos de la comédie dramatique sur Instagram, taquinant « plus de looks, plus d’emily, plus de PARIS !!! » À travers le diaporama de photos, les fans ont eu un premier aperçu de ce à quoi ils pouvaient s’attendre de la deuxième saison très attendue du hit de Darren Star.

La saison deux apportera le retour d’Emily, Mindy et Camille, ainsi que Gabriel (Lucas Bravo), Sylvie (Philippine Leroy-Beaulieu), Antoine (William Abadie), Julien (Samuel Arnold) et Luc (Bruno Gouery). Un nouveau personnage, Alfie, interprété par Lucien Laviscount, a également été taquiné dans un plan qui le montrait lui et Emily se souriant l’un à l’autre avec la Tour Eiffel illuminée en arrière-plan.

La première saison très populaire d’« Emily à Paris » a été regardée par 58 millions de foyers au cours de son premier mois, ce qui en a fait la meilleure comédie de l’année sur la plateforme de streaming.

La première saison de l’émission nominée aux Emmy a suivi les hauts et les bas des personnages bien-aimés. Après que Sylvie « licencie » Emily de l’agence de marketing Savoir et la blâme pour le créateur Pierre Cadault d’avoir annulé son défilé de mode, le natif de Chicago est capable de renverser la vapeur et de sauver la situation en complotant un brillant coup de relations publiques et en fin de compte le convaincre de renverser son décision.

Si sa vie professionnelle se termine sur une note positive, la vie personnelle d’Emily est moins claire. Un triangle amoureux involontaire se forme entre Emily, son amie Camille et son amoureux, Gabriel. De plus, la meilleure amie d’Emily à Paris, Mindy, se fait virer de son travail de nounou et doit emménager avec elle.

À la fin de la finale de la saison, il est révélé que Gabriel ne déménagera pas en Normandie pour ouvrir un restaurant et restera à Paris, tandis qu’Emily reçoit un vague texte de Camille lui demandant de parler.

Alors, quelle est la prochaine étape pour Emily ? « Après avoir trébuché dans un triangle amoureux avec sa voisine et son premier vrai ami français, Emily est déterminée à se concentrer sur son travail – qui se complique de jour en jour », a expliqué Netflix dans un communiqué rapporté par Glamour. « En cours de français, elle rencontre un camarade expatrié qui l’exaspère et l’intrigue à la fois.

La deuxième saison d’« Emily in Paris » sera diffusée sur Netflix le 22 décembre 2021. En attendant, il est temps de rafraîchir un peu le français !