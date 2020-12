La nouvelle bande-annonce de Wonder Woman 1984 passe directement aux sentiments

Laissez aller les films Marvel, DC a, depuis longtemps, beaucoup à dire, et la bande-annonce de Wonder Woman 1984 continue de nous le montrer.

Coupables, les héros, il y a longtemps, ont cessé d’être ce mur de muscles sans aucune sorte de sentiment. Depuis un certain temps déjà, leurs émotions, leurs relations et leurs interactions avec le monde font partie, dans de nombreux cas, de leurs aventures. C’est pourquoi il n’est pas surprenant que ce soit le ton de la nouvelle bande-annonce de Wonder Woman 1984.

L’expérience brésilienne du Comic Con nous a laissé la bande-annonce que nous vous montrons un peu ci-dessous, qui nous permet de voir, en partie, le côté plus humain de la superhéroïne. Après tant de retards lors de sa sortie, ces petits coups de pinceau, qui augmentent l’envie de le voir, ne laissent que le fan de DC moyen avec un bon goût dans la bouche. Comme on dit, cette fois tout semble prendre un ton plus intime, ce qui ne veut pas dire que le film ne sera pas sans action.

Wonder Woman 1984 sortira, attention, le 25 décembre. Un film des plus de Noël, donc vous pouvez le manger pendant que vous êtes avec vos proches qui sont autorisés.