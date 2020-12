La nouvelle bande-annonce de WandaVision apporte Vision et la sorcière écarlate à Disney +

Une toute nouvelle remorque pour WandaVision a fait son chemin en ligne. Les dernières images de la série Marvel Cinematic Universe ont été révélées dans le cadre de l’énorme présentation de la journée des investisseurs Disney. Bien que nous ayons déjà vu une bande-annonce, cela nous donne une bien meilleure idée de la folie qui va être à portée de main lorsque Scarlet Witch et Vision retourneront dans l’univers cinématographique Marvel. Comme promis, nous obtenons un spectacle bourré d’action mélangé à un assortiment de sitcoms classiques assez différents de tout ce que nous avons vu de Marvel Studios auparavant.

Elizabeth Olsen reprendra son rôle de Scarlet Witch, avec Paul Bettany de retour en tant que Vision. Cela aura la particularité d’être le premier d’une nouvelle vague d’émissions MCU en direct qui sera fermement connectée aux films. Même si Agents du SHIELD a eu lieu dans le même univers, on s’est toujours senti un peu déconnecté. D’autres émissions en direct de l’ère MCU, telles que Daredevil et les autres offres Netflix, se sentaient encore plus distantes. Il est également clair, sur la base de toutes les images que nous avons vues jusqu’à présent, que ces émissions auront l’air cinématographique, avec les budgets nécessaires. Disney les prend très au sérieux.

Ce n’était qu’un des nombreux projets Disney + taquinés lors de l’énorme événement en ligne. Kevin Feige, directeur de Marvel Studios, a également partagé des bandes-annonces pour Le faucon et le soldat de l’hiver, Loki et Et qu’est-ce qui se passerait si? Tout comme le reste du vaste empire de Disney, Disney + sera la future destination d’une grande partie du MCU. Mais avec cette franchise en particulier, l’expansion à la télévision représente quelque chose d’entièrement nouveau, tout en offrant la possibilité de mettre en lumière différents personnages et types d’histoires.

Les autres émissions MCU en direct actuellement en cours comprennent She-Hulk, Chevalier de la lune et Mme Marvel. Nous avons également eu un aperçu des coulisses de Mme Marvel lors de la présentation, qui amènera Kamala Khan dans le bercail. Comme promis précédemment, ces personnages iront au-delà du petit écran et se dirigeront également vers les films. Exemple concret, Kamala Khan apparaîtra également dans Capitaine Marvel 2 aux côtés du héros de Brie Larson. WandaVision arrive le 15 janvier sur Disney +. N’oubliez pas de consulter la bande-annonce de la chaîne YouTube Marvel Entertainment.

