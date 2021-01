La nouvelle bande-annonce de WandaVision apporte un regard révélateur sur ce qui se passe pour le MCU

Marvel Studios a publié un autre regard sur WandaVision, emmenant les fans de Marvel Cinematic Universe au-delà de l’épisode 4. L’avenir est apparemment sombre dans ce que l’on a appelé «l’anomalie de Westview». À partir d’aujourd’hui, l’épisode 4 de la série à succès Marvel est diffusé sur Disney +, où il fournit aux fans de MCU des réponses indispensables. Cependant, il se passe encore beaucoup de choses qui n’ont aucune explication pour le moment. Il n’y a pas SPOILERS pour WandaVision l’épisode 4 ci-dessous.

Alors que l’épisode 4 de WandaVision fournit des réponses et ramène des visages familiers du MCU, les nouvelles images de Marvel Studios soulèvent encore plus de questions sur l’avenir de la série. Vision finit-elle par quitter Westview? Nous ne savons pas avec certitude, mais les nouvelles images donnent certainement l’impression qu’il va sortir de la réalité de la sitcom dans laquelle il a été avec Wanda. Nous pouvons entendre le personnage demander: « Qu’y a-t-il en dehors de Westview? » alors qu’il s’approche du champ de force, empêchant les gens d’entrer et de sortir de Westview.

Dans une autre partie de la nouvelle WandaVision images, nous pouvons voir Vision à genoux dans ce qui semble être juste à l’extérieur de Westview. Les stations SWORD sont clairement visibles à l’arrière-plan de cette scène particulière. Cependant, comme tout bon teaser ou bande-annonce, il y a beaucoup plus de questions que de réponses, c’est exactement ce à quoi les fans de MCU s’attendent. En plus de la possibilité que Vision quitte Westview, nous avons également un aperçu de certaines des nouvelles sitcoms, comme une interprétation du Famille moderne style de tournage. Bien que nous ayons plus d’ambiance MCU au fur et à mesure que la série se poursuit, elle est toujours fermement ancrée dans les sitcoms classiques.

Le dernier regard sur WandaVision soulève également une autre question sur la façon dont SWORD peut être capable d’entrer dans Westview en envoyant un camion rempli d’une substance mystérieuse dans la barrière, qui est rougeoyante. Les intrus, comme SWORD, sont définitivement exclus, mais il semble que le capitaine Monica Rambeau ait peut-être quelques astuces dans sa manche pour entrer dans la réalité alternative qui se passe dans le New Jersey. Quant à savoir pourquoi il s’agit du New Jersey, c’est un tout autre sujet, mais les fans de MCU sont assez convaincus que la zone a été extraite du matériel source de la bande dessinée.

Les teasers de l’épisode 4 précédent ont révélé que Jimmy Woo de Randall Park et Darcy Lewis de Kat Dennings faisaient leurs débuts à Disney +. Woo travaille avec le capitaine Monica Rambeau, qui a été expulsé de Westview par Wanda lorsqu’elle a commencé à parler de Pietro et d’Ultron. Il est également révélé que la voix de Woo est ce que nous avons entendu dans les épisodes précédents appelant Wanda. Sans entrer dans les détails, l’épisode 4 donne aux fans inconditionnels une meilleure idée de ce WandaVision est tout au sujet. L’épisode 4 est actuellement en streaming et vous pouvez consulter les dernières images ci-dessus, grâce à la chaîne YouTube de Marvel Entertainment.

Sujets: WandaVision