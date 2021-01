La nouvelle bande-annonce de The Mighty Ducks: Game Changers annonce la date de sortie du printemps sur Disney +

Disney + a fixé une date de première pour Les puissants canards: des changeurs de jeu avec un nouveau teaser mis en ligne. Servant de suite à la trilogie de films des années 1990, la série de 10 épisodes ramène même Emilio Estevez pour reprendre son rôle d’entraîneur Gordon Bombay. Comme l’a révélé Disney + jeudi, la date de sortie de la série a été fixée au 26 mars. Vous pouvez regarder la nouvelle bande-annonce ci-dessous.

Avec Emilio Estevez, Les puissants canards: des changeurs de jeu met en vedette Lauren Graham et Brady Noon dans le rôle d’Alex et Evan, une mère et son fils espérant créer leur propre équipe de hockey après l’échec d’Evan à faire partie de l’équipe de hockey junior des Mighty Ducks. Pour rivaliser avec les Ducks, ils font appel à Gordon Bombay, l’entraîneur d’origine de l’équipe. Et comme l’original, la nouvelle équipe sera composée d’un groupe d’outsider avec des rêves de succès au hockey junior avec le reste de la distribution dont Maxwell Simkins, Swayam Bhatia, Taegen Burns, Julee Cerda, Bella Higginbotham, Luke Islam, Kiefer O «Reilly et De’Jon Watts.

Réalisé par Stephen Herek et écrit par Steven Brill, l’original Puissants canards Le film est sorti en 1992. Il mettait en vedette Emilio Estevez dans le rôle de Gordon Bombay, un avocat de la défense qui est arrêté pour conduite en état d’ébriété après son 30e succès. Condamné à effectuer 500 heures de travaux d’intérêt général, il reçoit l’ordre d’entraîner une équipe de hockey jeunesse. Il entraîne les « Mighty Ducks » au championnat tout en découvrant son amour pour le jeu dans le processus.

Estevez reprendrait le rôle dans D2: Les puissants canards, sorti en 1994. Dans la suite, écrite par Brill et dirigée par Sam Weisman, l’entraîneur Bombay réunit les Mighty Ducks afin que l’équipe puisse représenter les États-Unis aux Junior Goodwill Games. Estevez reviendrait sous le nom de Bombay en 1996 pour le troisième volet de la trilogie, D3: Les puissants canards du réalisateur Robert Lieberman et des écrivains Brill et Jim Burnstein; cette fois, les Ducks s’imposent à nouveau grâce à un but gagnant de Greg Goldberg (Shaun Weiss).

Ce n’est peut-être pas le seul rôle auquel Estevez reviendra bientôt. Jeunes armes l’écrivain John Fusco a tease qu’un troisième film est en préparation avec Estevez reprenant le rôle de Billy the Kid. Se référant à la suite comme étant une « continuation de la saga Billy the Kid », Fusco a tweeté une affiche illustrée imaginant Young Guns III. Si la suite se concrétise, ce ne serait pas surprenant, car Estevez revenant au Puissants canards franchise montre qu’il est prêt à ramener ses rôles emblématiques de carrière du passé.

Changeurs de jeu a été développé pour Disney + par le scénariste original Steven Brill et les showrunners Josh Goldsmith et Cathy Yuspa. Michael Spiller dirige avec James Griffiths servant de directeur sur le pilote. Estevez, Brill, Goldsmith, Yuspa, Spiller et Griffiths sont les producteurs exécutifs avec Graham co-producteur. George Heller et Brad Petrigala de Brillstein Entertainment Partners sont également à bord en tant que producteurs exécutifs non-écrivains aux côtés de Jon Avnet et Jordan Kerner.

Les puissants canards: des changeurs de jeu commencera à diffuser exclusivement sur Disney + à partir du 26 mars. Cette nouvelle nous vient de Disney + sur Twitter.

Sujets: The Mighty Ducks, The Mighty Ducks 4