La nouvelle bande-annonce de The Matrix Resurrections met en garde contre un "changement"

Déjà vu! Quelque chose que nous avons déjà vu. Une sensation de répétition qui envahit le corps. Au Matrice, signifie une erreur dans le système. Il semble que la nouvelle entrée dans la franchise de science-fiction la plus célèbre aura de nombreux changements dans cette nouvelle version. C’est du moins ce qui ressort de la nouvelle bande-annonce qui a atteint Internet et dans laquelle on voit Néo et Trinité de retour a l’action. Mais… Est-ce l’histoire que l’on croit ?

Neo et Trinity sont de retour !

Les nouvelles images ne semblent pas maintenir un fil conducteur au-delà du message qui retentit encore et encore : « Ça arrive quand ils changent quelque chose! »dit une voix mystérieuse sur ce que ces personnages vivront dans la simulation que les machines utilisent pour maintenir la race humaine en esclavage. A tel point que l’on voit s’éveiller Néo et Trinité là où ils sont allés « Récolté ». Peur!

La première entrée de Matrice il a révolutionné le monde de la science-fiction avec une prémisse qui pourrait bien provenir d’une construction philosophique de Platon. Les humains sont immergés dans une réalité alternative qui est une simulation imparfaite créée par les machines qui les utilisent essentiellement comme « Piles ». Le film a eu deux suites qui ont complété une trilogie qui a marqué l’histoire.

Maintenant, l’une des personnes en charge de ces films, Lana Wachowski, revient dans ce monde avec une nouvelle histoire où, cela semble être dû à la dernière avancée, une grande partie de l’intrigue tournera autour de changements au sein de l’histoire de cette fiction elle-même où une déclaration que nous entendons dans la bande-annonce émerge : « Peut-être que ce n’est pas l’histoire que vous pensez que c’est ». Une inconnue que le fandom voudra bientôt dévoiler.

Depuis son annonce jusqu’à la sortie de la première bande-annonce du film, y compris maintenant la seconde, il y avait d’innombrables théories sur cette nouvelle entrée dans la vie de Néo et Trinité. Certains se sont même aventurés à glisser que le personnage de Keanu préfet pourrait être le nouveau méchant dans La matrice, compte tenu de la fin de la dernière cassette lorsque les machines ont emporté son corps. Cela ne semble pas être le cas. Bien que le mot « changements » est la clé de cette histoire…

