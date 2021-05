La nouvelle bande-annonce de Sweet Tooth taquine les changements majeurs pour l’adaptation de DC Comics sur Netflix

La nouvelle bande-annonce de l’adaptation de Netflix de Dent sucrée révèle quelques-uns des changements majeurs qui sont en cours dans le saut de la page de bande dessinée à la série d’action en direct. S’éloignant de l’atmosphère sombre et inquiétante du matériel source de Jeff Lemire pour quelque chose de plus plein d’espoir et de famille, Dent sucrée Cela ressemble néanmoins au genre d’épopée épique qui devrait convenir aussi bien aux fans de fantaisie qu’aux amateurs de frénésie.

Basé sur le DC Comic bien-aimé et produit par Susan Downey & Robert Downey Jr., Dent sucrée est un conte de fées post-apocalyptique sur un garçon-cerf hybride et un solitaire errant qui se lancent dans une aventure extraordinaire. Partant pour une aventure périlleuse à travers un monde post-apocalyptique, l’adorable garçon mi-humain et mi-cerf et son nouveau protecteur bourru recherchent un nouveau départ.

L’histoire commence dix ans après un événement maintenant connu sous le nom de « The Great Crumble », qui a fait des ravages dans le monde et conduit à l’émergence mystérieuse d’hybrides, des bébés nés en partie humains, en partie animaux. Ne sachant pas si les hybrides sont la cause ou le résultat du virus, de nombreux humains les craignent maintenant, et beaucoup se mettent maintenant à les chasser. Après une décennie de vie en toute sécurité dans sa maison isolée de la forêt, un garçon-cerf hybride protégé nommé Gus, joué par Christian Convery, se lie d’amitié de manière inattendue avec un solitaire errant nommé Jepperd, joué par Nonso Anozie, et ensemble, ils se lancent dans une aventure extraordinaire à travers ce qui gauche d’Amérique à la recherche de réponses sur les origines de Gus, le passé de Jepperd et le vrai sens de la maison.

Dent sucrée stars Adeel Akhtar dans le rôle du Dr Aditya Singh, Aliza Vellani dans le rôle de Rani Singh, Stefania LaVie Owen dans le rôle de l’ours, Dania Ramirez dans le rôle d’Aimee Eden, Neil Sandilands dans le rôle du général abbé, Will Forte dans le rôle du père de Gus et James Brolin dans le rôle du narrateur de l’émission, aux côtés de Christian Convery comme Gus et Nonso Anozie comme Tommy Jepperd.

La série de bandes dessinées de Jeff Lemire a initialement duré 40 numéros de 2009 à 2013 et était à l’époque surnommée « Mad Max meets Bambi », et bien que la prochaine adaptation de Netflix semble avoir maintenu la portée de l’histoire, elle a malheureusement perdu une grande partie de son contenu. fluage inhérent, qui ne manquera pas d’irriter de nombreux fans du conte original.

Homme de fer et Avengers: Fin de partie La star Robert Downey Jr.est à bord en tant que producteur et a récemment révélé qu’il était attiré par Dent sucrée par «l’incroyable ampleur émotionnelle de la narration». Bien que l’adaptation ait clairement apporté de grands changements, l’acteur a assuré aux fans que la série réussissait à rester fidèle à la bande dessinée. « Alors que nous commençons à voir les quotidiens, je me dis » c’est transparent. « Comme le roman vient de continuer », dit-il.

La productrice Susan Downey a abordé le changement de ton substantiel résultant de l’adaptation de l’histoire en disant: «Nous pensions que nous pouvions vraiment nous accrocher aux thèmes, mais en faire un endroit plus agréable. J’espère juste que les gens auront l’expérience que nous obtenons. avoir avec nos enfants où nous nous blottissons sur le canapé et le regardons tous ensemble. «

Bien que ce soit sûr de faire Dent sucrée fans très nerveux, Jeff Lemire lui-même a applaudi les changements apportés par Netflix en disant: « Certaines des meilleures parties de la série sont quelques-uns des nouveaux personnages. Pour voir quelque chose que vous avez créé dans un carnet de croquis marchant devant vous sur un plateau de tournage – c’est merveilleux. » Tous les épisodes de Dent sucrée sont prévues pour la première le 4 juin 2021, uniquement sur Netflix.

Sujets: Sweet Tooth, Netflix, Streaming