La nouvelle bande-annonce de Suicide Squad est arrivée

Warner Bros. a lancé une toute nouvelle bande-annonce pour James Gunn’s La brigade suicide, donnant plus de détails sur l’histoire et des tonnes d’action formidable.

Je n’ai pas pensé à une autre bande-annonce pour La brigade suicide pourrait peut-être me rendre plus excité que je ne l’étais. Et pourtant, WB est arrivé avec cette nouvelle bande-annonce qui fouette des quantités incalculables de cul:

J’ai vraiment apprécié cette bande-annonce et l’équilibre tonal en jeu. C’est un peu plus « sérieux » que les bandes-annonces précédentes, donnant un fort sentiment de tension à l’histoire, tout en étant plein d’humour. Il a l’air super et j’ai hâte de voir celui-ci.

Bienvenue en enfer – alias Belle Reve, la prison avec le taux de mortalité le plus élevé des États-Unis d’Amérique. Où les pires super-vilains sont gardés et où ils feront tout pour sortir – rejoignez même la tâche super secrète et super louche Force X. La mission d’aujourd’hui ? Assemblez une collection d’inconvénients, y compris Bloodsport, Peacemaker, Captain Boomerang, Ratcatcher 2, Savant, King Shark, Blackguard, Javelin et le psychopathe préféré de tous, Harley Quinn. Ensuite, armez-les lourdement et déposez-les (littéralement) sur l’île éloignée et imprégnée d’ennemis de Corto Maltese. Parcourant une jungle grouillante d’adversaires militants et de forces de guérilla à chaque tournant, l’escouade est en mission de recherche et de destruction avec seulement le colonel Rick Flag au sol pour les faire se comporter… et les techniciens du gouvernement d’Amanda Waller dans leurs oreilles, traquant leurs chaque mouvement. Et comme toujours, un faux mouvement et ils sont morts (que ce soit aux mains de leurs adversaires, d’un coéquipier ou de Waller elle-même). Si quelqu’un fait des paris, l’argent intelligent est contre eux, tous.

La brigade suicide sort en salles et HBO Max sur 6 août 2021.