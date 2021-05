La nouvelle bande-annonce de Stranger Things 4 confirme le retour du Dr Brenner

Stranger Things 4 publie une bande-annonce mettant en vedette Eleven et Papa, alias le Dr Brenner présumé mort.

Nerds, ça se passe! Choses étranges 4 vient de publier une toute nouvelle bande-annonce pour la saison à venir et cela confirme une théorie des fans de longue date.

La bande-annonce présente le retour de Papa, alias le Dr Brenner, que de nombreux fans croyaient avoir été tué aux mains du Demogorgon dans la saison 1. Cela confirme également l’existence d’autres enfants, comme Eleven, qui ont été testés au Hawkins Lab. À en juger par la bande-annonce, il semble que nous verrons des flashbacks au laboratoire avec les jeunes sujets de test.

C’est aussi le premier aperçu majeur que nous ayons vu de la saison 4 depuis qu’il a été révélé que Hopper était vivant et détenu captif dans une prison russe en février 2020 (oui, c’est l’Américain mentionné à la fin de la saison 3.)

Regardez le nouveau teaser de Stranger Things 4 en haut de la page.

Hier (5 mai), Choses étranges a également publié un court teaser pour la bande-annonce à venir avec sept écrans de télévision qui semblent chacun montrer des aperçus d’une pièce particulière du laboratoire national Hawkins.

Les fans de la série aux yeux d’aigle se rappelleront instantanément d’une «salle arc-en-ciel» qui a été référencée par la vraie mère d’Eleven, Terry Ives, dans la saison 2. La salle faisait office de «salle de jeux» et semblait être l’endroit où les scientifiques surveillaient les enfants avec des pouvoirs, comme Eleven et Kali (également connu sous le nom de «Huit»).

Le court clip montre de minuscules aperçus de différentes zones de la pièce, y compris les murs arc-en-ciel, une porte verrouillée, un miroir d’observation, un Magic 8-Ball, un échiquier et des dés. La plupart de ces images présentent également des éclaboussures de sang, ce qui n’est jamais bon signe dans Hawkins Lab …

Fait intéressant, quand nous avons vu le premier aperçu de la «salle arc-en-ciel» dans les souvenirs de Terry Ives, elle était complètement blanche, avec rien d’autre qu’une table et quelques jouets. C’était beaucoup plus petit que celui du nouveau teaser. Le laboratoire aurait-il pu créer une salle plus grande et plus sûre pour observer leurs sujets de test après que Terry soit entré par effraction? La nouvelle saison révélera-t-elle tous les pouvoirs des autres enfants?

LIRE LA SUITE: David Harbour laisse tomber des indices à l’envers sur Hopper dans Stranger Things 4 sur Instagram

Plus tôt cette année, Choses étranges a également envoyé de mystérieux colis russes aux fans qui semblaient taquiner l’un des plus grands scénarios de la saison 4: La mission de sauver Hopper de la prison russe.

Le paquet avait « Poste aérienne » écrit sur le côté en russe, à côté d’un certain nombre d’autres mots russes, un symbole pour le spray « tueur de mites » et quelques bouts de journaux Hawkins. La boîte contenait également un ensemble de poupées matriochka russes et un morceau de papier avec un numéro écrit dessus: 907-206-7700. Lorsqu’il est composé, le numéro mène à un autre message vocal d’un nouveau personnage appelé Yuri.

Yuri est un passeur russe miteux et imprévisible qui possède une société «Fish & Fly» à Anchorage, en Alaska. On dirait que quelqu’un essaie de réserver un voyage avec Yuri dans l’espoir de se rapprocher du Kamtchatka en Russie. Sur la base de la description de son personnage, il est probable que Yuri soit sur le point de faire passer quelqu’un en Russie … ou quelqu’un d’autre en dehors de la Russie.

Il n’y a pas de date de sortie pour Choses étranges 4 pourtant, comme le casting est toujours en train de filmer suite à des retards pandémiques. Croisons les doigts, nous pouvons voir la nouvelle saison à un moment donné en 2021.

LIRE LA SUITE: Vous pouvez appeler le numéro de téléphone de Murray dans Stranger Things 3 pour un énorme œuf de Pâques de la saison 4

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂