La nouvelle bande-annonce de Sing 2 réunit Bono et Scarlett Johansson pour un nouveau tour sur un classique de U2

Illumination a publié une nouvelle bande-annonce pour la comédie animée Chanter 2. En raison de sa sortie en salles le 22 décembre avec l’aimable autorisation d’Universal Pictures, Chanter 2 sert de suite directe au film de 2016 Chanter en ramenant le même casting de personnages avec le scénariste-réalisateur Garth Jennings. Une bande-annonce précédente a été publiée au cours de l’été, et maintenant cette nouvelle bande-annonce, que vous pouvez regarder ci-dessous, apporte un aperçu de la reprise de la suite de « Je n’ai toujours pas trouvé ce que je recherche » de U2.

Garth Jennings a écrit et réalisé Chanter 2 après avoir fait la même chose avec l’original Chanter. La suite ramène Matthew McConaughey dans le rôle de Buster Moon le koala, Reese Witherspoon dans le rôle de Rosita le cochon, Seth MacFarlane dans le rôle de Mike la souris, Scarlett Johansson comme Ash le porc-épic, John C. Reilly comme Eddie Noodleman le mouton, Taron Egerton comme Johnny le gorille et Tori Kelly comme Meena l’éléphant.

Plusieurs nouveaux venus dans le casting ont également été révélés. Cela inclut de nouveaux personnages joués par la superstar de la musique Pharrell Williams, Panthère noire‘s Letitia Wright, et les comédiens Eric Andre et Chelsea Peretti. Le fondateur et PDG d’Illumination, Chris Meledandri et Janet Helay, ont produit la suite, qui combine « des dizaines de chansons à succès rock et pop classiques, des performances électrisantes, un talent artistique à couper le souffle et l’humour et le cœur caractéristiques d’Illumination dans l’événement cinématographique de bien-être définitif de l’année ».

Dans Chanter 2, Buster et la bande doivent convaincre la rock star la plus solitaire du monde, jouée par l’icône de la musique mondiale Bono, pour les rejoindre. Le synopsis dit: « Buster a transformé le New Moon Theatre en un succès local, mais Buster a les yeux rivés sur un plus gros prix: débuter un nouveau spectacle au Crystal Tower Theatre dans la glamour Redshore City. Mais sans aucun lien, Buster et son casthave pour se faufiler dans les bureaux de renommée mondiale de Crystal Entertainment, dirigés par l’impitoyable loup magnat Jimmy Crystal (le gagnant d’un Emmy Bobby Cannavale).

Dans une tentative désespérée d’attirer l’attention de M. Crystal, Gunter (Nick Kroll) lance spontanément une idée scandaleuse avec laquelle Buster se lance rapidement, promettant que leur nouveau spectacle mettra en vedette la légende du rock lion Clay Calloway (Bono). Le problème, c’est que Buster n’a jamais rencontré Clay, un artiste qui s’est fermé au monde il y a plus de dix ans après la perte de sa femme. Pire encore, Buster n’a pas réalisé que M. Crystal est un gangster égocentrique qui préfère laisser tomber quelqu’un du toit d’un immeuble plutôt que de lui mentir.

Alors que Gunter aide Buster à imaginer un chef-d’œuvre théâtral hors du commun et que la pression (et les menaces sinistres) de M. Crystal monte, le rôle principal de Rosita dans la série est arraché et remis à la fille gâtée de M. Crystal, Porsha , joué par l’artiste nominé aux Grammy Halsey. Désespéré de sauver la série et sa vie, Buster se lance dans une quête pour retrouver Clay et le persuader de retourner sur scène. Ce qui commence comme un rêve de grand succès devient un rappel émotionnel du pouvoir de la musique pour guérir même le cœur le plus brisé. »

Sorti en 2016, le premier Chanter comprenait plus de 60 chansons d’une variété d’artistes célèbres. L’une de ses chansons originales, « Faith » de Stevie Wonder et Ariana Grande, a été nominée pour un Golden Globe Award. En plus de recueillir des critiques positives, le film a également été un énorme succès au box-office avec un total de 634 millions de dollars de ventes de billets dans le monde. Chanter 2 devrait sortir dans les salles de cinéma le 22 décembre 2021.

Sujets : Chanter 2, Chanter