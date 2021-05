La nouvelle bande-annonce de Respect plonge dans le règne d’Aretha Franklin en tant que reine de la soul

Jennifer Hudson est Aretha Franklin dans la bande-annonce officielle du biopic Le respect. Réalisé par Liesl Tommy et écrit par Tracey Scott Wilson et Callie Khouri, Le respect raconte l’histoire du chanteur légendaire et militant des droits civiques. Le titre du film vient du titre de l’une des chansons les plus mémorables de Franklin, une reprise du hit d’Otis Redding « Respect ». Vous pouvez regarder la bande-annonce officielle ci-dessous.

Jennifer Hudson, qui est devenu célèbre en tant que finaliste sur Idole américaine, a été acclamée pour ses talents de chanteuse et d’acteur. Elle a fait ses débuts au cinéma dans la comédie musicale de 2006 Filles de rêve avec son rôle qui lui a valu un Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle. Après ce succès, elle remporte un Grammy du meilleur album R&B pour son premier album éponyme. Il est difficile de dire qu’elle n’a pas les qualifications pour jouer quelqu’un comme Turner, et la bande-annonce montre à quel point elle est crédible dans le rôle.

« Quelle meilleure façon de retourner aux théâtres qu’en passant par la Reine de la Soul? » Hudson a récemment déclaré aux journalistes Le respectsortie cet été, via Billboard. « Nous pouvons tous nous réunir. Vos enfants l’aiment. Votre mère l’aime, vos grands-parents … Prenez la famille. C’est quelque chose que nous attendions tous, moi y compris, non seulement pour partager avec le monde, mais pour tout le monde. voir. C’est un film parfait et un moyen idéal pour retourner au théâtre. «

Le réalisateur Liesl Tommy a ajouté: « J’ai fait le film pour être vu sur grand écran. Je veux montrer nos lieux somptueux. Nos costumes sont luxuriants et nous avons travaillé sur la conception du son … Tout devait être à la hauteur de Mme. . Franklin; Elle incarnait l’excellence et le goût, donc notre film doit vivre au même endroit. Je pense qu’il y a quelque chose de glorieux dans son voyage, et … j’ai besoin d’un peu de gloire dans ma vie en ce moment, après Covid … je sentir que les gens seront guéris par ce film. «

Malheureusement, la vraie Aretha Franklin est décédée en 2018, mais elle savait que Hudson la jouerait dans un biopic. Avant le décès de Franklin, elle avait en fait rencontré Hudson pour discuter du rôle. Franklin a ensuite personnellement choisi Hudson pour la jouer dans Le respect et était même celui qui a annoncé la nouvelle à la jeune lauréate d’un Grammy et d’un Oscar elle-même.

« Nous nous sommes rencontrés à New York et en avons discuté », a expliqué Hudson. « Il n’y avait pas du tout de scénario. Elle voulait me rencontrer … [Franklin later] m’a appelé et m’a dit: «J’ai pris ma décision, et je veux que tu me joues» – mais ne le dis pas à une âme! ‘Oui madame, je ne le ferai pas.’ «

Le respect devrait sortir en salles le 13 août 2021. Avec Hudson dans le rôle principal, le biopic met également en vedette Forest Whitaker, Marlon Wayans, Audra McDonald, Marc Maron, Tituss Burgess, Saycon Sengbloh, Hailey Kilgore et Mary J Blige. Pendant ce temps, les mélomanes peuvent également s’attendre à de nombreux autres biopics sur des musiciens populaires à l’avenir, y compris de nouveaux films sur des noms tels que Joey Ramone, Buddy Holly, Elvis Presley et Cher. La nouvelle bande-annonce officielle nous vient de MGM Studios.