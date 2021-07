La nouvelle bande-annonce de No Time to Die arrive, Bond est de retour dans les salles en octobre

Après plusieurs retards, les fans verront à nouveau Daniel Craig manier ses gadgets de fantaisie et brûler du caoutchouc dans la dernière aventure de James Bond en Pas le temps de mourir. C’est le cinquième tour de Craig en tant que Bond et son dernier appel pour ce martini. Universal Pictures vient de publier une nouvelle bande-annonce aujourd’hui.

Le synopsis officiel d’Universal dit : « James Bond a quitté le service actif et profite d’une vie tranquille en Jamaïque. Sa paix est de courte durée lorsque son vieil ami Felix Leiter de la CIA se présente pour demander de l’aide. La mission de sauvetage d’un scientifique kidnappé s’avère bien plus dangereuse que prévu, conduisant Bond sur la piste d’un mystérieux méchant armé d’une nouvelle technologie dangereuse. »

Au casting, Rami Malek dans le rôle de Safin, Léa Seydoux reprend son rôle de Spectre, le Dr Madeleine Swann, Lashana Lynch dans le rôle de Nomi, Ben Whishaw est de retour dans le rôle de Q et Naomie Harris revient dans le rôle d’Eve Moneypenny. Jeffrey Wright, en tant qu’agent de la CIA Felix Leiter, est de retour pour la première fois depuis 2008 Quantum de Consolation, tout comme Christoph Waltz dans le rôle d’Ernst Stavro Blofeld. Nous verrons à nouveau Ralph Fiennes jouer M, le chef de M16, et Rory Kinnear reprendra son rôle de Bill Tanner, le chef de cabinet de M. Ana de Armas incarne Paloma, un agent de la CIA qui assiste Bond.

Pas le temps de mourir a connu plusieurs retards, le premier étant des différences créatives entre Danny Boyle qui était à l’origine attaché à la réalisation et à la co-écriture du scénario avec John Hodge. Tous deux ont quitté le projet en août 2018 ; Cary Joji Fukunaga (VraiDétective et Il) a été annoncé comme remplaçant de Boyle un mois plus tard. Il a ensuite été repoussé à deux reprises en raison de la pandémie. Il a été repoussé tellement de fois que la chanson thème principale interprétée par Billie Eilish, sortie le 13 février 2020, a été nominée et a remporté le Grammy Award de la meilleure chanson écrite pour les médias visuels lors de la 63e édition des Grammy Awards, six mois avant la sortie du film. date, étant donné que la chanson elle-même est sortie au cours de la période d’éligibilité 2019-2020. C’est depuis combien de temps qu’on attend ! Soit dit en passant, Eilish, à l’époque, 18 ans, est le plus jeune artiste à enregistrer un James Bond chanson du thème. Gloire!

S’adressant à Jimmy Fallon au moment des retards, Daniel Craig explique: « Nous voulons juste que les gens aillent voir ce film de la bonne manière, en toute sécurité », a-t-il déclaré. « Vous savez, les cinémas du monde entier sont fermés pour le moment et nous voulons sortir le film en même temps partout dans le monde, ce n’est pas le bon moment. »

Et maintenant que Craig a son dernier film Bond dans la boîte, la question de tout le monde est, qui est le prochain ? Pierce Brosnan a déclaré au magazine ‘People’, « Idris Elba me vient à l’esprit. Idris est une présence si puissante et une si belle voix ancienne. Il serait magnifique. Il y a aussi Tom Hardy. Tom peut vraiment mâcher les meubles. , juste être un garçon de balle – les deux hommes peuvent. Et je pense que maintenant que Daniel a laissé une empreinte si indélébile, ils peuvent aller de différentes manières. Mais votre supposition est aussi bonne que la mienne, qui sera le prochain Bond. Il y a aucune autre franchise ne l’aime. Rien. «

Mais les fans, pour de vrai cette fois ! Pas le temps de mourir sortira en salles le 30 septembre 2021 au Royaume-Uni et le 8 octobre 2021 aux États-Unis

Sujets : Pas le temps de mourir, James Bond