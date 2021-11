La nouvelle bande-annonce de Morbius amène le vampire vivant de Jared Leto dans le Spider-Verse de Marvel

L’univers Spider-Man de Sony commence enfin à se réunir dans la dernière bande-annonce de la sortie à venir, Morbius. Avec le lauréat d’un Oscar Jared Leto dans le rôle de Michael Morbius, un homme qui devient une créature de type vampire après avoir tenté de se soigner d’une maladie du sang rare, il semble certainement que le film sera la première étape majeure pour enflammer la franchise de films de bandes dessinées partagée de Sony.

Morbius présentera l’un des personnages les plus fascinants et les plus conflictuels de Marvel, comme Ligue de justice de Zack Snyder et Coureur de lame La star de 2049, Jared Leto, se transforme en l’énigmatique anti-héros, Michael Morbius. Dangereusement atteint d’une maladie sanguine rare et déterminé à sauver d’autres personnes qui subissent le même sort, le Dr Morbius tente un pari désespéré. Ce qui apparaît au premier abord comme un succès radical se révèle bientôt être un remède potentiellement pire que le mal.

Réalisé par Daniel Espinosa, Morbius met en vedette Matt Smith, Adria Arjona, Jared Harris, Al Madrigal et Tyrese Gibson aux côtés de Leto, qui a décrit le projet comme « » une histoire de Jekyll et Hyde qui est juste grande et amusante, et parfois un peu effrayante, ce qui est , je pense, différent pour ce genre. Et je suis excité à ce sujet. Cela devrait être un grand film de pop-corn amusant. »

Jared Leto a également fait allusion à la connectivité de Morbius, taquinant la façon dont le film révélera vraiment les plans de Sony pour leur univers Spider-Man … sans Spider-Man. « Dans le film, je joue un nouveau personnage de Marvel qui tente de guérir sa conception de sang de toute une vie avec la science expérimentale », a expliqué Leto en décembre de l’année dernière. « Dans le processus, je me transforme en un vampire vivant. C’est un peu ce qui se passe, et je pense que ça va être amusant et j’ai hâte que vous le voyiez. C’est un rôle passionnant dans un univers en expansion, il y a beaucoup de choses à espérer. »

Michael Keaton, dont Spider-Man : Retrouvailles le personnage Adrian Toomes AKA Vulture a été repéré dans le premier Morbius La bande-annonce a également depuis confirmé qu’il reprendra effectivement le rôle de MCU pour cette sortie Sony. Et qu’il comprend à peine comment cela fonctionne. « Je hoche la tête comme si je savais de quoi ils parlent », a déclaré Keaton. « Je vais, ‘Uh-huh.’ Et je me dis : « Vous pouvez aussi bien m’expliquer la physique quantique en ce moment. Tout ce que je sais, c’est que je connais juste mon gars. Et je connais les bases. » Alors finalement, ils me regardaient et ils se sont mis à rire. Ils ont dit : « Vous ne savez pas de quoi nous parlons, n’est-ce pas ? J’ai dit : ‘Non, je ne sais pas, aucune idée de ce dont vous parlez.' »

Ce dont ils parlaient sans aucun doute, c’est du multivers, quelque chose qui a déjà été introduit dans l’univers Spider-Man de Sony grâce à un Venom : qu’il y ait un carnage après la scène des crédits, qui fait enfin allusion à une éventuelle confrontation entre Eddie Brock de Tom Hardy et Peter Parker de Tom Holland. Avec Morbius la mise en place de la franchise Marvel respective de Sony, qui encapsulera les goûts de Venin et Kraven the Hunter aux côtés du vampire de Jared Leto, quelles autres surprises pourraient Morbius réserver?

Heureusement, le public n’aura pas à attendre trop longtemps pour le découvrir, avec Morbius sortie prévue aux États-Unis le 28 janvier 2022.

Sujets : Morbius le vampire vivant