La nouvelle bande-annonce de Money Heist Prequel plonge profondément dans le passé de Berlin

La préquelle tant attendue de la série à succès de Netflix Vol d'argent, Berlin, vient de sortir sa bande-annonce lors de l'événement mondial TUDUM au Brésil. Le clip a mis le monde de la télévision internationale en effervescence avec impatience. Berlin crée des vagues depuis son annonce, tout cela grâce à ce que la série originale La Casa de Papel (Vol d'argenttitre espagnol natif) a atteint.





Comme le titre l’indique, la série devrait tourner autour du personnage de Berlin, interprété par l’énigmatique Pedro Alonso. Berlin, de son vrai nom Andrés de Fonollosa, était un personnage préféré des fans, et le ramener sur le petit écran est quelque chose qui était attendu avec impatience par les fans du monde entier.

Berlin n’est pas seulement un spectacle solo, car la série préquelle comprend une distribution d’ensemble qui comprend Michelle Jenner comme Keila, Begoña Vargas comme Cameron, Julio Peña comme Roi, Tristán Ulloa comme Damián et Joel Sánchez comme Bruce. L’aspect intrigant des préquelles est qu’elles ont le potentiel d’introduire encore plus de personnages au fur et à mesure que l’histoire se déroule.

Les esprits créatifs derrière la série incluent Alex Pina, David Oliva, David Barrocal et Esther Martinez Lobato. Dans un effort de collaboration, ils ont écrit l’histoire captivante qui promet de capturer la même essence qui a fait le Vol d’argent série spéciale.

Vol d'argent a eu un impact énorme, et il fournit un contexte vital pour le prochain Berlin série. La série originale n'était rien de moins qu'un phénomène culturel. Il a d'abord été diffusé sur Antena 3 en Espagne, Netflix l'a rapidement acquis pour une distribution internationale. La série s'est terminée en décembre 2021, laissant une empreinte mondiale avec plus de 190 millions d'heures de visionnage au cours de sa première semaine seulement. Il a reçu des éloges pour son récit, l'intrigue, la partition musicale, l'humour et les personnages avec des histoires bien écrites.





Berlin s’appuiera sur l’héritage phénoménal de Money Heist

Netflix

Vol d’argent suit l’histoire captivante d’une bande de criminels hautement qualifiés. Chacun de leurs talents a été mis à profit par leur cerveau visionnaire connu sous le nom de « Le Professeur ». Ensemble, ils ont exécuté des cambriolages audacieux dans les principaux centres financiers espagnols, la Monnaie royale d’Espagne, puis la Banque d’Espagne.

Le récit a tenu le public en haleine du début à la fin. Il a habilement combiné un mélange intéressant de drames à enjeux élevés, de rebondissements inattendus et de stratégies intelligentes. Les personnages ont été présentés de manière à ce que le public puisse s’identifier et se connecter avec eux. Ce n’était pas juste une autre histoire de braquage pleine d’action. C’était une histoire de rébellion et de poursuite de la justice. La série a gardé les choses dynamiques avec un scénario en couches à travers une narration non linéaire et des flashbacks.

BerlinLa sortie de n’est pas trop loin maintenant et pendant que nous attendons cela, il est préférable de revenir sur le riche héritage que la série originale a laissé au public. Berlin a la possibilité et le fardeau de se montrer à la hauteur de la barre haute fixée par Vol d’argent. Pour les fans, Berlin ne sera pas qu’un prequel. Ce sera la continuation d’un monde qui a captivé des millions de téléspectateurs. Avec les talents à l’œuvre derrière le spectacle, Berlin est la promesse d’un spectacle palpitant, intelligent et chargé d’émotion pour les fans.