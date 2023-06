La nouvelle bande-annonce de « Lupin Part 3 » emmène la star Omar Sy sur les hauteurs parisiennes audacieuses

Netflix vient de dévoiler la bande-annonce du nouvel opus du Lupin série. L’année dernière, Netflix a donné aux fans un aperçu de Lupin Partie 3. L’anticipation s’est accumulée depuis, menant à l’événement mondial Tudum d’hier au Brésil.





Avec le clip nouvellement publié, il n’a fait qu’ajouter du carburant au feu d’excitation toujours croissant. Le clip met en scène Assane, plus fringant et audacieux que jamais, traversant les toits de France dans une évasion apparemment impossible. La bande-annonce montre Lupin Partie 3 continue là où la deuxième saison s’est arrêtée. Si cela indique à quoi s’attendre, la troisième saison à venir sera aussi passionnante que les deux premiers prédécesseurs.

Dans ce nouveau chapitre, nous retrouvons notre héros, Assane Diop, qui a besoin d’aller « sous terre » après avoir pris sa revanche sur son riche et puissant ennemi Hubert Pelligrini (interprété par Hervé Pierre). Les enjeux sont plus importants que jamais pour Assane, dont le passé est aussi complexe que la meilleure pâtisserie française.

Dans cette version moderne du classique littéraire, la série est une affaire française palpitante qui suit les frasques d’Assane Diop, interprété par le charismatique Omar Sy. Il est le fils d’un immigré sénégalais qui travaillait comme chauffeur pour la riche famille Pelligrini. Plus tard, il est devenu orphelin lorsque son père a été accusé d’un crime qu’il n’a pas commis. La série progresse ensuite avec les exploits d’Assane en tant que maître voleur titulaire, tout en attendant son heure pour affronter la famille Pelligrini.

Maintenant, avec sa propre famille, Assane doit peser soigneusement ses prochains mouvements. Son amour pour sa femme Claire (jouée par Ludivine Sagnier) et son fils Raoul (Etan Simon) le ramène à Paris, où il complote pour les convaincre de quitter le pays pour des rivages plus sûrs.





Lupin Part 3 s’envolera littéralement sur les toits de Paris

Cependant, comme on dit, « les plans les mieux conçus des souris et des hommes tournent souvent mal », et ceux d’Assane ne font pas exception. Le clip teaser montre l’étendue du danger auquel il est confronté. Il est obligé de grimper sur le toit pour échapper aux voitures de police sur ses sentiers. Il est repéré par des guetteurs aux yeux perçants, l’un armé d’un fusil de sniper. C’est un moment palpitant alors qu’Assane se précipite sur les toits, maintenant à peine son emprise. Le clip se termine par un rongeur d’ongles alors qu’il saute vers un bâtiment adjacent, les doigts saisissant le rebord.

de Netflix Lupin est un hommage aux histoires classiques d’Arsène Lupin, le gentleman voleur écrites par Maurice Leblanc. Les créateurs George Kay et François Uzan ont été rejoints par les écrivains Eliane Montane et Sumerah Srivastav. La série a également été dotée d’une mise en scène exceptionnelle de la part de Louis Leterrier, Marcela Said, Ludovic Bernard et Hugo Gélin.

Les fans devraient garder leurs bérets alors que Lupin Part 3 est sur le point de vous emmener dans un tour de montagnes russes sur les toits pittoresques de Paris le 5 octobre 2023. Bon voyage !