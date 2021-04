La nouvelle bande-annonce de Loki met l’escroc contre le temps

Marvel a publié une toute nouvelle bande-annonce ce matin pour le prochain Loki série sur Disney Plus, montrant plus de détails sur l’action et l’histoire!

Nous sommes maintenant à mi-chemin Le faucon et le soldat de l’hiver, ce qui signifie qu’il est temps de commencer à envisager la prochaine série Disney Plus, Loki! Ce matin apporte une excellente nouvelle bande-annonce pour la série, montrant des manigances de chronologie alternatives et beaucoup d’humour:

J’ai très hâte de celui-ci. Loki est devenu de manière inattendue l’un de mes personnages préférés de MCU, et même si je suis un peu déçu de le revoir dans l’état d’esprit «méchant», plutôt que dans la personne qu’il est devenu, la série semble très amusante.

«Loki» de Marvel Studios présente le dieu de la méchanceté alors qu’il sort de l’ombre de son frère dans une nouvelle série qui se déroule après les événements de «Avengers: Endgame». Tom Hiddleston revient en tant que personnage principal, rejoint par Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Wunmi Mosaku et Richard E. Grant. Kate Herron dirige «Loki» et Michael Waldron est le scénariste en chef.

Loki premières sur Disney Plus sur 11 juin 2021.