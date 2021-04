La nouvelle bande-annonce de Loki arrive, le dieu du mal doit réparer la réalité sur Disney + cet été

Alors que la lourde liste de films et d’émissions de télévision de Marvel Studios a été retardée de plus d’un an, ils ne sont pas en retard pour rappeler aux fans de MCU qu’ils marchent maintenant à plein régime. Après l’annonce récente que le standalone Veuve noire sortira maintenant sur Disney + Premier Access, ils ont publié une toute nouvelle bande-annonce pour Loki, qui est prêt à faire ses débuts sur la plate-forme de streaming une fois Le faucon et le soldat de l’hiver prend fin.

Comme la première bande-annonce de Loki établie, Tom Hiddleston est sur le point de reprendre son rôle de frère de Thor, le dieu asgardien du mal, Loki. Alors qu’il a été tué par le Mad Titan, Thanos dans la chronologie originale, la première tentative de Captain America et d’Iron Man de remonter le temps pour sécuriser la pierre mentale dans le tesseract dans Avengers: Fin de partie C’était un grand fiasco qui s’est terminé avec Loki qui s’en est échappé et a créé une chronologie alternative. Alors, Loki, selon la chronologie du MCU, a lieu juste après les événements de 2012 Les Vengeurs.

Le nouveau Loki La bande-annonce établit que le deuxième Loki se téléporte avec le tesseract, atterrissant dans une zone désertique. Il est emmené par la bureaucratique Time Variance Authority qui l’accuse de briser la réalité en s’échappant. Maintenant, ils veulent que le Dieu de la Malice travaille avec eux pour le réparer. Mais Loki n’est pas non plus disposé à travailler avec eux et la TVA ne fait pas beaucoup confiance au dieu asgardien qui a la réputation de poignarder ceux qui lui font confiance.

«Loki, j’ai étudié presque chaque moment de ta vie entière», dit Mobius. « Vous avez littéralement poignardé des gens dans le dos, genre, 50 fois. »

«Eh bien, je ne le referai plus jamais», dit Loki d’une manière qui confirme qu’il a déjà pensé à d’innombrables façons de trahir la TVA. Mais d’après l’apparence de la bande-annonce, il semble que les deux, avec Mobius M. Mobius d’Owen Wilson en tête de la charge, entreront dans un partenariat tendu qui ne se terminera pas bien.

Nous avons également un autre regard plus clair sur le personnage au milieu du décor violet que nous avons vu pour la dernière fois dans la première bande-annonce. Il devient de plus en plus évident que Loki finira d’une manière ou d’une autre sur Vormir et rencontrera la veuve noire. « Dans les studios Marvel » Loki, le méchant mercuriel Loki (Tom Hiddleston) reprend son rôle de Dieu du mal dans une nouvelle série qui se déroule après les événements de Avengers: Endgame », lit-on dans le synopsis officiel de la série.

La série Marvel Loki a été créé par Michael Waldron, qui est également le scénariste en chef de l’émission. La série devrait avoir six épisodes, tout comme Le faucon et le soldat de l’hiver. Loki sera réalisé par Kate Herron. Outre Tom Hiddleston en tant que Loki et Owen Wilson en tant que gestionnaire de TVA Mobius M. Mobius, l’émission mettra également en vedette Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Wunmi Mosaku, Richard E. Grant, Sasha Lane et Erika Coleman. Loki est prêt à être présenté en première sur Disney + le 11 juin 2021.