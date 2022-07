La nouvelle bande-annonce de la stratégie tactique The Valiant a montré tous les compagnons du protagoniste du jeu

L’éditeur THQ Nordic et les développeurs du studio KITE Games ont publié une nouvelle bande-annonce pour la stratégie tactique en temps réel The Valiant.

La vidéo est entièrement dédiée aux fidèles camarades qui se retrouveront tout au long de l’intrigue du jeu. Chacun d’eux possède des compétences uniques et peut rejoindre le protagoniste Theoderic pour aider sa cause.

Sous les bannières du protagoniste pourront être un archer expérimenté Konrad, une jeune mercenaire ambitieuse Grimhilda Eidottir et son détachement de Ravens, un vétéran teutonique âgé Reinhard de Kempten et un jeune chevalier français ambitieux Gascoigne du Corbin.

Le jeu se déroule en Europe et au Moyen-Orient au XIIIe siècle. Au centre de l’histoire se trouve l’ancien chevalier croisé Théodoric d’Akenburg, qui est impliqué dans un conflit à propos du puissant artefact ancien de la Bâton d’Aaron.

A la recherche de l’épave de la baguette, il devra devancer son frère d’armes Ulrich Grevelsky.

The Valiant est en développement pour PS5, Xbox Série X|S, PS4, Xbox One et PC (Steam, Epic Games Store, GOG). La date de sortie n’a pas encore été communiquée.

Le Valiant sera en mesure d'offrir aux joueurs une variété d'unités, y compris des épéistes tanky et de la cavalerie rapide, ainsi que des escouades de héros de 5 combattants ou plus, chacune ayant son propre arbre de compétences unique.

Au cours du passage, les joueurs rencontreront une variété d’armes et d’armures, différant par une variété de paramètres et de capacités spéciales.