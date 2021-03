La nouvelle bande-annonce de la série DOTA lance la magie et les dragons

Le jeu populaire Valve aura une série animée et nous pouvons déjà voir à quoi cela ressemblera grâce à la bande-annonce de la série DOTA.

Ces derniers temps, nous voyons comment le monde des jeux vidéo est de plus en plus lié aux séries et au cinéma. Sans aucun doute, une bonne nouvelle pour les fans, qui peuvent élargir la tradition de leurs jeux préférés par d’autres moyens. Cas de Bande-annonce de la série DOTA, ce qui nous permet de voir une bonne partie de son contenu.

En mars, Netflix présentera Dota: Dragon’s Blood, la série produite avec Valve basée sur l’univers DOTA, créée par Studio MIR.

Maintenant, Netflix a publié une nouvelle bande-annonce pour la série animée. Il arrivera sur la plateforme de streaming le 25 mars. L’annonce de cette nouvelle production a surpris et les fans ont hâte de voir cette série qui comportera 8 chapitres.

Il racontera l’histoire de Davion, un chevalier dragon, qui sera accompagné de la princesse Mirana, livrée en mission secrète, et d’un eldwurm ancien et puissant.

Dans la nouvelle bande-annonce, nous voyons des images inédites de ce que nous pouvons attendre de cet anime. Cela a l’air fantastique et tout indique qu’il sera chargé d’action. Nous n’en savons pas beaucoup plus sur l’histoire, mais la vidéo est accompagnée d’un nouveau synopsis mystérieux:

«Ils se disent serviteurs de Sélémène, déesse de la Lune, mais savent-ils vraiment qui ils servent? En mars, une sombre vérité sera enfin mise au jour et ce sera le début de la bataille des batailles.«.

Quant au doublage et à la traduction, on sait qu’il arrivera doublé en 12 langues (avec l’espagnol et l’Espagne neutres) et qu’il aura des sous-titres en 30 langues. On ne sait pas quels acteurs feront les voix en espagnol, mais nous avons déjà rencontré le casting de professionnels qui ont doublé la série en anglais, et le niveau est très élevé.

Des acteurs tels que Yuri Lowenthal (Sasuke dans Naruto) ou Troy Baker (Joel dans The Last of Us) ont participé.