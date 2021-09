La nouvelle bande-annonce de la saison 3 de Doom Patrol présente le voyage dans le temps et plus de méchants

HBO Max a dévoilé la bande-annonce de la saison 3 de Patrouille du destin qui devrait faire ses débuts le 23 septembre. La nouvelle bande-annonce montre à quoi s’attendre cette saison et, bien sûr, elle a l’air tout aussi folle et hilarante que les deux premières saisons. La bande-annonce présente une machine à remonter le temps avec Madame Rouge (Michelle Gomez), qui voyage dans le temps pour recruter la Doom Patrol pour une tâche spéciale.

Selon HBO Max, la saison 3 de Doom Patrol s’ouvrira « au point culminant de la confrontation de Dorothy avec le Candlemaker qui conduit à une perte dévastatrice. La Doom Patrol est à un carrefour difficile et chaque membre a du mal à faire face à qui il est et à qui il veut Et les choses se compliquent beaucoup lorsque Madame Rouge arrive dans une machine à remonter le temps avec une mission bien précise, si seulement elle pouvait s’en souvenir. »

La bande-annonce présente également deux nouveaux groupes de super-vilains : The Brotherhood of Evil et the Sisterhood of Dada. Deux nouveaux méchants, le Cerveau et Monsieur Mallah, sont également vus, prévoyant sûrement quelque chose de diabolique et de farfelu. Le groupe n’a plus le chef (Timothy Dalton) et devra trouver comment travailler en équipe sans son leadership.

Doom Patrol met en vedette Brendan Fraser dans Robotman, Joivan Wade dans Cyborg, Diane Guerrero dans Crazy Jane, April Bowlby dans Elasti-Woman, Matt Bomer dans Negative Man et Abi Monterey dans Dorothy. Chaque personnage menait une vie normale, mais a ensuite subi un malheureux « accident » qui leur a donné des pouvoirs anormaux. Parmi les autres faits saillants de la bande-annonce, citons des zombies, un vélo parlant, un cheval de carrousel sensible et les monstres fessiers qui ont jailli de STAR Labs.

La première saison a vu l’équipe s’unir pour vaincre Mister Nobody, un méchant puissant et fou joué par Alan Tudyk. La saison 2 s’est concentrée sur Dorothy, la fille du chef, et son lien avec le Candlemaker. La saison 3 amène de nombreux méchants, mais nous découvrirons qui est la menace ultime au fur et à mesure que la saison avance. Pendant ce temps, le groupe devra également faire face à ses propres démons personnels.

Il y a eu tellement de choses créatives insensées introduites dans cette émission, y compris une rue sensible nommée Danny et les SeX Men, un groupe qui traite de situations sexuelles paranormales. Au milieu de la folie, les personnages restent au cœur de la série et nombre de leurs arcs sont déchirants, mais donnent à chaque personnage une couche de profondeur unique.

Tandis que Patrouille du destin est bizarre, c’est l’une des meilleures émissions de télévision DC en ce moment. Il a été créé à l’origine sur le service de streaming DC Universe, mais est passé à HBO Max pour la saison 2. La série a reçu de nombreux éloges et est nominée aux Emmy Awards pour la coordination exceptionnelle des cascades.

La saison 3 sort vers la fin septembre, vous avez donc encore le temps de vous rattraper si vous n’avez pas commencé cette émission. C’est un voyage glorieux de folie, de gore et de sexe, mais c’est toujours incroyablement divertissant. Si vous êtes un fan de DC et que vous voulez quelque chose de complètement différent du tarif standard des super-héros, alors cette série est faite pour vous.

