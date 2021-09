La nouvelle bande-annonce de la famille Addams 2 envoie la Spooky Family dans un road trip tordu

Le mois prochain, les fans du monde entier pourront enfin regarder la famille effrayante préférée de tout le monde se perdre dans des aventures plus farfelues. Dans la suite animée à venir, La famille Addams 2, les Addams prendront la route pour une dernière terrifiante vacances en famille alors qu’ils se retrouveront impliqués dans des démêlés hilarants avec toutes sortes de familles et d’amis sans méfiance. Leur nouvelle aventure emmènera la famille à travers l’Amérique dans leur camping-car hanté. Découvrez la bande-annonce ci-dessous!

La famille Addams 2 est un prochain road movie surnaturel animé par ordinateur pour la famille fantasmagorique qui sortira le mois prochain. Le film est réalisé par Greg Tiernan et Conrad Vernon et écrit par Matt Lieberman. La famille Addams 2 sont basés sur les personnages créés à l’origine par le dessinateur américain Charles Addams en 1938. Le nouveau film d’animation servira également de suite directe au film de 2019, La famille Addams.

Le synopsis officiel de La famille Addams 2 se lit comme suit: « Morticia et Gomez sont bouleversés par le fait que leurs enfants grandissent, sautent les dîners de famille et sont trop consommés par « l’heure du cri ». Pour récupérer leur lien, ils décident d’entasser mercredi, Pugsley, Oncle Fester et l’équipage dans leur campeur hanté et prendre la route pour une dernière misérable vacances en famille. Leur aventure à travers l’Amérique les fait sortir de leur élément et se disputer avec leur cousin It et d’autres personnages loufoques. «

De retour dans la suite à venir aux côtés des réalisateurs Greg Tiernan et Conrad Vernon, la majorité des acteurs du premier film. Prêt à jouer dans La famille Addams 2, Oscar Isaac reviendra pour exprimer Gomez Addams, avec Charlize Theron en Morticia Addams, Chloe Grace Moretz en Mercredi Addams, Nick Kroll en Oncle Fester et Snoop Dogg en Cousin It. En plus des membres de la distribution vocale de retour, Bill Hader (CE,Université de monstres) assumera le rôle d’un tout nouveau personnage connu sous le nom de Cyrus, tandis que Wallace Shawn (Histoire de jouet, Les incroyables) a également été choisi dans un rôle non divulgué.

Il a également été révélé que Finn Wolfhard ne reviendrait pas à la voix de Pugsley Addams, à la place le personnage sera désormais exprimé par Javon ‘Wanna’ Walton (Euphorie, utopie). Il n’a pas été officiellement révélé la raison pour laquelle l’acteur original de Pugsley Addams, Finn Wolfhard, ne reviendra pas pour jouer dans la suite à venir pour le moment.

Suite au succès du premier film en 2019, il n’a pas fallu longtemps pour une annonce officielle de la suite qui était déjà en préparation. La famille Addams avait rapporté 100 millions de dollars aux États-Unis et au Canada, et 103 millions de dollars dans d’autres territoires du monde pour un total de 203 millions de dollars. Sur Rotten Tomatoes, le premier film détient actuellement une note d’approbation de 44% et une note moyenne de 5,30/10, qui sont basées sur un total de 156 critiques. La famille Addams 2 est sur le point de sortir en salles aux États-Unis par United Artists Releasing, et à l’international par Universal Studios le 1er octobre. La prochaine suite animée sera également disponible à la location en ligne le même jour de sortie, aux États-Unis et au Canada.

