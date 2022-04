La nouvelle bande-annonce de Jurassic World: Dominion met les stars originales en grand danger

La dernière bande-annonce de Jurassic World : Dominion propose plus d’action, plus de danger pour les acteurs de retour et Chris Pratt fait des promesses à un dinosaure !

Jurassic World : Dominion a promis que les membres de la distribution de retour Sam Neill, Laura Dern et Jeff Goldblum ne se verraient pas confier un rôle de camée fantaisiste dans la conclusion du Monde jurassique trilogie. Maintenant, la dernière bande-annonce a confirmé cette affirmation en montrant les trois acteurs bel et bien au cœur de l’action et le meilleur regard à ce jour sur le nombre de dinosaures et de séquences d’action auxquels on peut s’attendre lorsque le film sortira en salles le 10 juin.

Le réalisateur Colin Trevorrow a déclaré que le dernier film serait le film qu’il voulait faire depuis le début, un film qui voit des dinosaures parcourir le monde et ne pas s’entendre exactement avec leurs cohabitants humains. Fidèle à son titre, Jurassic World : Dominion voit des dizaines de dinosaures préparer les repas des personnes qui se mettent en travers de leur chemin, et au milieu de tout le chaos, Chris Pratt et Bryce Dallas Howard sont de retour pour essayer de sauver les créatures de l’extinction tout en évitant de nombreuses dents et griffes acérées.

La nouvelle bande-annonce présente un aperçu plus long de la séquence de poursuite en moto mettant en vedette Owen Grady de Pratt et une poignée de Pyroraptors et le retour de Blue et de son bébé. Ce dernier semble former au moins un point de l’intrigue du film, avec Ian Malcolm de Jeff Goldblum qui se moque de Grady pour avoir admis qu’il avait « fait la promesse à un dinosaure » de ramener le bébé à Blue en toute sécurité. Une autre scène montre Laura Dern suspendue au-dessus des mâchoires du Giganotosaurus, un nouveau dinosaure de la franchise qui, comme le dit Alan Grant de Sam Neill, est « le plus grand dinosaure que le monde ait jamais vu », et à la fin de la bande-annonce, il semble que les choses vont devenir très difficiles pour l’ensemble du casting. Découvrez la toute nouvelle bande-annonce ci-dessous.





Depuis Monde jurassique est devenu l’un des plus grands films de tous les temps, la franchise s’est construite jusqu’à la conclusion qu’elle livrera cet été avec le plus de dinosaures vus à l’écran et le retour de l’original parc jurassique casting pour ajouter leur « expertise » à l’histoire. Alors que les retours hérités ont été mitigés au fil des ans, la majorité a récemment atteint le but, de l’apparence brève mais satisfaisante de l’original chasseurs de fantômes coulé dans SOS Fantômes : l’au-delà à l’ajout phénoménal d’anciennes stars de Spider-Man à Spider-Man : Pas de retour à la maison. Jurassic World : Dominion semble prêt à atterrir sur le bouton lors de l’équilibrage des nouveaux et anciens moulages de la saga jurassique.





Où le Monde jurassique La franchise va d’ici est toujours en débat, mais il est peu probable qu’Universal soit disposé à laisser l’un de ses plus gros atouts s’effondrer au coucher du soleil. Avec de nombreuses questions encore sans réponse, comme Rexy jouera-t-il un rôle dans le film ou sera-t-il relégué à un joueur de fond cette fois-ci, tous les acteurs principaux survivront-ils et Henry Wu obtiendra-t-il sa récompense pour ses trahisons précédentes, là Il ne fait aucun doute que l’avenir de la franchise sera plus clair lors de la première du film en juin.





