La nouvelle bande-annonce de Jackass Forever est sortie

La dernière bande-annonce de Jackass pour toujours a été publié, et il semble que ce nouvel opus soit l’un des plus extrêmes à ce jour. Vous pouvez le constater par vous-même ci-dessous :

Le nouveau film voit la plupart des anciens acteurs réunis devant la caméra pour des bouffonneries encore plus étranges et imprévisibles.

Johnny Knoxville, Chris Pontius, Steve-O, Wee Man et le reste de la bande s’attireront encore plus de problèmes et se lanceront dans un certain nombre de scénarios grossiers et peu judicieux dans les cinémas à partir du 4 février.