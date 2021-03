La nouvelle bande-annonce de In The Heights est arrivée

VICCARBE table basse UP IN THE AIR H 35 cm (un poisson "poisson rouge" - Résine laquée, silicone, verre)

Up in the air Viccarbe est une surprenante table auxiliaire pour le foyer et les installations. Exercice minimaliste, fabriqué avec une résine écologique brevetée et des poissons conçus artisanalement. Une subtile proposition pour notre espace avec ses poissons flottant dans un cylindre laqué sans autres