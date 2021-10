La nouvelle bande-annonce de Hit-Monkey associe le singe des neiges alimenté par la vengeance de Marvel avec le fantôme d’un assassin

Marvel est une machine et même si certains projets ont été retardés à cause de la pandémie, ils ont quand même réussi à sortir de très bonnes choses au cours de la dernière année. Par exemple Veuve noire, Et qu’est-ce qui se passerait si?, Loki et WandaVision pour n’en nommer que quelques-uns. Cependant, ils ne se sont pas arrêtés là en tant que nouvelle bande-annonce pour l’animation Hit-Monkey, qui sera présenté le 17 novembre à Hulu, vient de tomber. Maintenant, avant de plonger dans le nouveau spectacle animé, jetons un coup d’œil aux dernières images.

Maintenant, contrairement à d’autres séries et films Marvel, Hit-Monkey est un spectacle sur le thème des adultes. C’est pourquoi la nouvelle série apparaîtra sur Hulu par opposition à Disney+ (Disney possède également Hulu). L’intrigue suit Hit-Monkey, (qui est exprimé par Fred Tatasciore,) un macaque des neiges japonais dont la tribu a été massacrée, et son voyage avec le fantôme d’un assassin américain nommé Bryce, (exprimé par Jason Sudeikis,) en cherchant à se venger dans le monde criminel de Tokyo.

Hit-Monkey a fait ses débuts chez Marvel Comics en 2010 en Hit-Monkey #1, une histoire d’origine one-shot. Après cela, ils ont apporté l’histoire dans laquelle il a pris Dead Pool et Homme araignée dans un arc à trois numéros dans Dead Pool Numéros 19-21. Il a également obtenu une série limitée par la suite. Ces trois principaux Hit-Monkey les histoires sont rassemblées dans le commerce de poche Hit-Monkey : balles et bananes. Depuis lors, il est apparu dans l’univers de Marvel Comics dans des histoires aléatoires et des plans. Le spectacle est empilé en ce qui concerne les acteurs de la voix.

La légende de Star Trek George Takei fournit la voix de Shinji, un politicien exceptionnellement décent et éthique qui fait campagne pour devenir le prochain Premier ministre du Japon. Sa nièce, Akiko (« X-Men : Apocalypse » star Olivia Munn), est son conseiller politique le plus fiable. Haruka (Ally Maki) et Ito (Nobi Nakanishi) sont des flics de Tokyo qui veulent éradiquer la corruption mais font face à de nombreux défis. Haruka est une recrue idéaliste, tandis qu’Ito est un vétéran ivre avec très peu d’amis dans le département. Ils se rendent compte qu’ils pourraient être du même côté que Monkey. Et le doubleur Fred Tatasciore est la voix de Monkey, qui communique avec des bruits de singe.

Hit-Monkey est co-créé et produit par Josh Gordon & Will Speck. « C’est un personnage violent et capricieux, mais aussi profondément blessé et innocent », a déclaré Gordon à Entertainment Weekly à propos de son point de vue et de celui de Speck. Hit-Monkey. Le directeur créatif de Marvel Entertainment, Joe Quesada, est également producteur exécutif.

Cette série était initialement prévue pour une sortie en 2019 dans le cadre d’une série animée avec MODOK, Howard le canard} et Tigra et Dazzler, qui s’appuierait sur un croisement appelé Les délinquants. Howard le canard, Tigra et Dazzler} et le crossover ont été abandonnés, selon The Hollywood Reporter. Cependant, depuis que nous avons vu récemment Howard le canard apparaît dans Et si… de Marvel ? série sur Disney +, il y a eu des rumeurs d’une série animée avec notre canard fétide préféré à venir dans le futur. Maintenant, avec Hulu étant une option pour Marvel pour produire et partager certaines de ses émissions à thème plus « adultes », nous pourrions voir plus de ces projets qui ont été mis en veilleuse prendre vie.

Sujets : Hulu