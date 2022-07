La nouvelle bande-annonce de God of War : Ragnarok, la suite tant attendue, sera mise en vente à la fin de l’automne, le 9 novembre 2022

Sony a annoncé la date de sortie exacte de God of War Ragnarok. La suite sortira le 9 novembre 2022 sur Playstation 4 et 5. Les précommandes pour le jeu ouvriront le 15 juillet.

Dans le même temps, une nouvelle bande-annonce cinématographique de l’aventure père-fils est sortie. La vidéo montre une courte scène de la forêt enneigée, dans laquelle Kratos et Atreus rencontrent l’énorme loup Fenrir.

Aussi, les développeurs de Studio Santa Monica a publié une vidéo avec le déballage des éditions collector du jeu. Il y aura quatre éditions au total : Launch Edition, Digital Deluxe Edition, Collector’s Edition et Jötnar Edition.

Launch Edition avec deux sets cosmétiques : un pour Kratos et un pour Atreus.

Édition Digitale Deluxe. En plus du jeu et des éléments du jeu, il comprendra un ensemble d’avatars, un thème PS4, un mini-artbook et une bande-son.

Edition collector. En plus des bonus de l’édition précédente, il comprendra une boîte à collectionner, une réplique de Mjolnir, le marteau de Thor, un livre d’acier, un jeu de dés et deux figurines des jumeaux Vanir.

Édition Jotnar. L’édition collector étendue comprendra un ensemble de broches, une carte, une bague et de la musique en vinyle.

La vidéo est entièrement en CGI et n’a pas de véritable gameplay, mais elle sert de bon ton pour ce que le jeu devrait avoir en réserve. Si vous êtes intéressé, vous pouvez regarder la bande-annonce dans la vidéo ci-dessus.

« Nous sommes ravis de pouvoir partager notre date de sortie et la toute nouvelle bande-annonce de God of War Ragnarok-Father and Son CG avec tous les fans de God of War », a déclaré Santa Monica Studios.

Son nouveau billet de blog aujourd’hui. « Nous espérons que vous avez vu un aperçu de certains des dangers dans lesquels Kratos et Atris Ragnarok peuvent se trouver à leur approche. »