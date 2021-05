La nouvelle bande-annonce de Genshin Impact montre Eula en action

guess Montre Odyssey W1107G3 - Or rose

La nouvelle Odyssey bicolore en acier avec rosé est une montre élégante et robuste. La bande à maillons classique offre un effet calme tandis que le boîtier et la lunette volent la vedette. La couleur bleu foncé fait une belle combinaison de couleurs. Le boîtier a un diamètre de 44 mm et le bracelet a une longueur de 19,7 cm. La montre est étanche à 10 ATM. Modèle : W1107G3