La nouvelle bande-annonce de «F9» est arrivée et elle promet… BEAUCOUP!

Alors que le box-office de l’été approche lentement, une nouvelle bande-annonce pour F9 arrive pour nous rappeler à quel point ces superproductions de films d’été peuvent être sauvages.

Pour le reste de ma vie, je pense que ça va piquer que nous n’ayons pas pu voir F9 quand il a été initialement prévu. Pourtant, mieux vaut tard que jamais, et pour soutenir cette idée, nous avons une nouvelle bande-annonce pour taquiner ce qui va arriver dans la dernière aventure pour Dom et son équipage.

Wow, juste wow! Cette bande-annonce promet beaucoup. S’il s’agissait d’une autre franchise de films, je dirais qu’elle ne pourrait peut-être pas livrer, mais c’est Fast & Furious et à ce stade, l’action au sommet est un peu ce qu’ils font (et ils le font bien!). Je ne suis toujours pas tout à fait sûr de ce que je ressens à propos de John Cena étant le frère jamais vu ou mentionné de Dom, mais je suis curieux de voir l’explication.

En F9, Dom Toretto de Vin Diesel mène une vie tranquille hors de la grille avec Letty et son fils, le petit Brian, mais ils savent que le danger se cache toujours juste au-dessus de leur horizon paisible. Cette fois, cette menace obligera Dom à affronter les péchés de son passé s’il veut sauver ceux qu’il aime le plus. Son équipage se réunit pour arrêter un complot bouleversant dirigé par l’assassin le plus talentueux et le pilote de haute performance qu’ils aient jamais rencontré: un homme qui se trouve également être le frère abandonné de Dom, Jakob.

F9 sort en salles (enfin) sur 25 juin 2021.