La nouvelle bande-annonce de Dune libère un ver des sables géant sur Timothée Chalamet et Zendaya

Une nouvelle bande-annonce pour Denis Villeneuve Dune a été publié, taquinant la sortie simultanée du prochain film dans les salles et sur HBO Max. Présentant de nouvelles séquences de la sortie prévue, la bande-annonce arrive alors qu’IMAX propose un événement spécial pour le film dans les cinémas du pays. Avant la sortie de Dune en octobre, vous pouvez consulter la toute nouvelle bande-annonce ci-dessous.

Dune est basé sur le roman original de Frank Herbert et le plan est que ce nouveau film couvre la première moitié du livre. Une suite prévue conclura alors l’histoire. Denis Villeneuve réalise à partir d’un scénario qu’il a co-écrit avec Jon Spaihts et Eric Roth. Les producteurs incluent Villeneuve, Cale Boyter, Joe Caracciolo Jr. et Mary Parent.

Avant la nouvelle bande-annonce, Warner Bros. Pictures a également publié un aperçu vidéo taquinant sa sortie. Le bref clip faisait allusion à l’action du ver des sables géant et offrait plus de regards sur les différents personnages. Pour jeter un œil à ces images et augmenter encore plus le battage médiatique, vous pouvez les consulter ci-dessous.

La ligne de connexion pour Dune se lit comme suit : « Le voyage d’un héros mythique et chargé d’émotion, Dune raconte l’histoire de Paul Atreides, un jeune homme brillant et doué né dans un grand destin au-delà de sa compréhension, qui doit voyager vers la planète la plus dangereuse de l’univers pour assurer l’avenir de sa famille et de son peuple. Alors que les forces malveillantes explosent en conflit sur l’approvisionnement exclusif de la planète en la ressource la plus précieuse qui existe – une marchandise capable de libérer le plus grand potentiel de l’humanité – seuls ceux qui surmontent leur peur survivront. »

Avant l’arrivée de la nouvelle bande-annonce, de nouvelles affiches de personnages pour la distribution d’ensemble du film ont été publiées. Cela inclut Timothée Chalamet comme Paul, Zendaya comme Chani, Rebecca Ferguson comme Lady Jessica, Oscar Isaac comme Duke Leto, Jason Momoa comme Duncan Idaho, Josh Brolin comme Gurney, Javier Bardem comme Stilgar et Stellan Skarsgård comme The Baron.

« Quoi qu’il fasse, il crée une atmosphère de danse, que vous pouvez toucher, et vous êtes simplement aspiré dedans », a déclaré Skarsgård à propos de son rôle, via ET. « Vous ne vous ennuyez jamais, même s’il fait de longues et lentes prises. L’atmosphère s’accumule et vous êtes dans son univers. Je pense que ce sera la même chose avec celui-ci. Il est agréable de travailler avec lui et c’est un homme magnifique. . »

Un autre lot d’affiches comprenait de nouveaux regards sur Sharon Duncan-Brewster en tant que Liet Kynes, Charlotte Rampling en tant que révérende mère Mohiam, Dave Bautista en tant que Beast Rabban, David Dastmalchian en tant que Piter De Vries, Stephen McKinley Henderson en tant que Thufir Hawat et Chang Chen en tant que Dr Yueh .

Tandis que Dune sera disponible pour regarder sur HBO Max, Villeneuve préfère vraiment que vous sortiez et voyez le film dans les salles. Un projet passionné pour Villeneuve, le film a longtemps été développé avec l’expérience théâtrale à l’esprit, et il pense que l’effet ne sera tout simplement pas aussi fort sur les téléspectateurs qui regardent sur des écrans de télévision plus petits à la maison.

« Dune est de loin le meilleur film que j’aie jamais fait », a déclaré le réalisateur à Variety. « Mon équipe et moi avons consacré plus de trois ans de notre vie à en faire une expérience unique sur grand écran. L’image et le son de notre film ont été méticuleusement conçus pour être vus en salles. »

Dune sortira dans les cinémas IMAX et sur HBO Max le 22 octobre. La façon dont vous apprécierez le film dépendra de vous, mais même avec la sortie simultanée, nous nous attendons à Dune faire de gros chiffres au box-office. La nouvelle bande-annonce nous vient de Warner Bros. Pictures.

