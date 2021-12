La nouvelle bande-annonce de Disney Death on the Nile n’essaie pas de cacher Armie Hammer

Kenneth Branagh revient dans le rôle d’Hercule Poirot dans Mort sur le Nil, le dernier remake sur grand écran du mystère classique d’Agatha Christie, et Disney vient de publier sa nouvelle bande-annonce pour le prochain blockbuster. Arrivé en février, le film a suscité une réponse de beaucoup, mais pas avec les cris d’un autre remake hollywoodien, mais plus pour l’inclusion de l’acteur Armie Hammer dans le casting. Hammer a fait face à des allégations de violence psychologique, de manipulation et de viol de la part d’une série de femmes, ce qui l’a conduit à être exclu de nombreux projets à venir, notamment celui de Paramount. Le parrain série et film de Jennifer Lopez Mariage au fusil de chasse, ainsi que la perte de son agent.

Cependant, le film étant déjà tourné et monté avant ces allégations, Disney avait le choix entre essayer de trouver un moyen de le remplacer dans un film déjà terminé ou aller de l’avant avec l’espoir que les mérites du film surpasseront celui controverse. Bien qu’il ait été signalé qu’un nouveau tournage complet avait été envisagé – quelque chose que le producteur Ridley Scott a fait sur son film de 2017 Tout l’argent du monde après que les accusations d’agression contre Kevin Spacey aient signifié qu’il a été remplacé dans le film par Christopher Plummer – il semble que Disney ait pris la décision d’aller de l’avant et de sortir le film tel qu’il a été tourné, principalement en raison de la tâche montagneuse qu’il serait de prendre tout autre itinéraire.

Mort sur le Nil voit une énorme distribution d’ensemble reprendre l’une des histoires les plus aimées et les plus connues de Christie, il n’est donc pas surprenant qu’il ait déjà eu deux sorties. Le roman de 1937 a d’abord été notamment adapté pour le long métrage de 1978 avec Peter Ustinov dans le rôle du détective belge, qui a lui-même dirigé un casting de grands noms tels que Bette Davis, Maggie Smith, Angela Lansbury, Mia Farrow et David Niven. En 2004, il a été traduit sur le petit écran dans le cadre de la course herculéenne de David Suchet en tant que détective qui l’a vu filmer chaque histoire de Poirot écrite par l’auteur, et a de nouveau inclus un casting bien connu avec Emily Blunt, Edward Fox et David Soul se joignent au mystère.





La dernière adaptation est essentiellement une suite de la première sortie de Branagh en tant que détective en 2017 Meurtre sur l’Orient Express. Produit par Ridley Scott et Branagh entre autres, le film voit le retour de Tom Bateman du film précédent et propose un casting spectaculaire qui défie presque son budget relativement modéré de 90 millions de dollars comprenant Gal Gadot, Dawn French, Russell Brand, Jennifer Saunders, Emma Mackey, Letitia Wright et Armie Hammer. Avec Meurtre sur l’Orient Express récoltant auparavant 350 millions de dollars au box-office, Disney espère que cette nouvelle aventure de Poirot, héritée de la fusion Fox en 2019.

Dans une déclaration publiée avec la bande-annonce, le président de 20th Century Studios, Steve Asbell, a déclaré : « La vision large et élégante de Ken pour cette histoire classique mérite d’être vue sur le plus grand écran possible. Nous sommes si fiers de ce film, de notre brillant casting et du travail remarquable qui a permis de Mort sur le Nil à l’écran. Nous savons que le public est impatient de découvrir la prochaine aventure d’Hercule Poirot, et nous sommes ravis de continuer à travailler avec Ken alors qu’il prête sa vision magistrale de la narration au dernier film de cette célèbre franchise.





Espérons que la liste des stars de renom sera suffisante pour donner à Disney le succès qu’ils espèrent, même si certains choisiront d’éviter le film en raison de l’inclusion continue de Hammer. Après les révélations de cette semaine sur Et juste comme ça star Chris Noth, l’apparition de Hammer dans la bande-annonce de Mort sur le Nil ne pouvait pas arriver à un pire moment.





