La nouvelle bande-annonce de Destroy All Humans ! 2 Reprobed a montré un vaste arsenal d’armes extraterrestres

Suite du show du mode coopératif Destroy All Humans ! 2 – Reprouvé, THQ Nordic a publié une nouvelle bande-annonce pour une aventure d’action sur un petit extraterrestre maléfique. Il est entièrement dédié au riche arsenal d’armes extraterrestres qui aideront Crypto à rendre la vie des gens ennuyeux tout simplement insupportable.

Voici une description de quelques-unes des armes Meteor Strike – déchaîne une pluie de météores sur les malheureux habitants; Gastro Gun – appelle à l’aide d’un petit serviteur, qui dans sa petite assiette se bat côte à côte avec le personnage principal;

Dislocator – Tire un projectile rebondissant qui fait rebondir les ennemis sur le sol jusqu’à ce qu’ils meurent. Sonde anale (sonde anale) – comme son nom l’indique, tire sur des cibles strictement au cinquième point;

Désintégrateur – libère des boules de feu, divisant littéralement la cible en atomes;

Burrow Beast – Invoque un monstre grotesque des donjons;

Zap-O-Matic – l’arme initiale du héros qui tire des décharges électriques;

Free Love – une visière qui fait danser les cibles et les objets de manière incontrôlable ;

Bien sûr, la soucoupe volante de l’extraterrestre maléfique recevra également son arsenal d’armes insensées, notamment le Quantum Deconstructor, l’Anti-Gravfield, le Slurpmaster V8, le Sonic Boom et le Death Ray.

Détruisez tous les humains ! 2 : Reprobed – Un remake de l’original Destroy All Humans ! 2. Les développeurs du studio Black Forest Games ont retravaillé les graphismes et les cinématiques et amélioré le gameplay tout en conservant tous les mécanismes d’origine, y compris la coopération.

Dans Détruisez tous les humains ! 2: Les joueurs reprochés incarneront l’envahisseur extraterrestre maléfique Crypto-138 et s’immergeront dans l’atmosphère des années 1960 dans toute sa splendeur avec les hippies, le KGB et bien d’autres menaces.

Le remake aura lieu dans cinq lieux ouverts importants, dont Bay City, Albion, Takashima, Tunguska et Luna. Pour se déplacer rapidement sur de vastes zones, Crypto aura à sa disposition un jetpack, un hoverboard et une soucoupe volante, équipé d’un arsenal dévastateur et d’une nouvelle mise à jour – un appareil de kidnapping, avec lequel de nouvelles compétences seront débloquées.