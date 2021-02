La nouvelle bande-annonce de Deathloop nous fait nous sentir comme des agents secrets

Arkane rend un fabuleux hommage aux films légendaires de James Bond dans la dernière bande-annonce de Deathloop.

Nous ne pouvons pas dire que le récent état des lieux de Sony nous a laissé des surprises inattendues. Mais cela ne veut pas dire que ce qui est montré n’est pas intéressant. Kena: Bridge of Spirits, Sifu, Returnal, Final Fantasy… Quelques titres à considérer, auxquels il faut ajouter le grand Bande-annonce de Deathloop.

Les gars d’Arkane Studios ont déjà leur dernier travail prêt. Celui qui pour l’instant et pendant au moins un an, sur consoles sera exclusif à PlayStation 5. Et la vérité est que cela a l’air plutôt bien. De plus, dans cet aperçu, la musique et le style rappellent indéniablement les films 007.

Sans aucun doute, cela peut nous motiver un peu plus à obtenir le gant, même si je ne pense pas qu’il en ait besoin. Nous connaissons tous déjà le bon travail de cette équipe dans d’autres grands jeux comme Dishonored ou Prey, et ce projet semble suivre le même chemin. En fait, la mécanique et le gameplay rappellent inévitablement l’aventure de Corvo.

L’original dans ce cas est donné car le protagoniste est au milieu d’une boucle temporelle. Allez, tout comme Bill Murray le jour de la marmotte, seulement avec la mort et des pouvoirs spéciaux.

Notre objectif, comme James Bond arrive habituellement, sera d’éviter la fin du monde. Pour ce faire, nous infiltrerons la mystérieuse île de Blackreff, où nous devrons éliminer huit objectifs clés disséminés dans la zone.

L’inconvénient est qu’en même temps, un assassin expert nommé Julianna est en mission pour nous achever et s’assurer que la boucle continue.

Deathloop devrait être lancé le 21 mai 2021.

Allons-y!