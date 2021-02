La nouvelle bande-annonce de «  Coming 2 America  » présente plus d’étoiles qu’il ne peut en contenir à Zamunda

Eddie Murphy revient en Amérique. Et il a de la compagnie.

Amazon Studios a publié le deuxième remorque pour «Coming 2 America», la suite très attendue du smash de 1988 «Coming to America».

La suite retrouve le prince Akeem de Murphy (avec le fidèle Semmi d’Arsenio Hall) de retour à New York après avoir découvert qu’il avait peut-être engendré un enfant lors d’une visite quelque 30 ans auparavant. La bande-annonce ramène quelques vieux favoris, comme Saul, Clarence et Morris du salon de coiffure, qui s’étonnent qu’Akeem soit retourné sur leurs côtes même s’il ne paie pas de pension alimentaire pour enfants.

«Pas de pension alimentaire pour enfants pendant 30 ans et vous êtes revenu?! Tu es un mannequin », glousse Morris.

La bande-annonce suit ensuite Akeem alors qu’il traque son fils perdu depuis longtemps pour lui faire savoir qu’il est l’héritier du trône de Zamunda. La mère de son fils est interprétée par Leslie Jones, qui a du mal à comprendre le sort de son fils dans la vie.

«Il est censé être comme le prince de Wakanda», dit-elle, faisant allusion à «Black Panther».

«Wakanda est un lieu fictif», répond Akeem.

«Pas à tout le monde», murmure-t-elle.

Arsenio Hall et Eddie Murphy sont prêts à faire rire davantage l’Amérique. Gracieuseté d’Amazon Studios

L’action passe ensuite à Zamunda, où les choses deviennent, euh, intéressantes. Le personnage de Jones s’excuse auprès de la femme d’Akeem d’avoir couché avec lui, ce qui la pousse à dire qu’il n’était pas le premier homme avec qui elle a été.

Les liens familiaux sont en outre testés avec la fille d’Akeem semblant bouleversée de ne pas pouvoir diriger Zamunda, tandis qu’un coup d’État potentiel émis par un général est tease.

Eddie Murphy et Shari Headley, qui ont joué l’intérêt amoureux de Lisa dans «Coming to America», sont de retour ensemble dans «Coming 2 America». Gracieuseté d’Amazon Studios

La seule chose qui peut être plus nombreuse que les blagues du film est le nombre de grandes stars qui se joignent à l’amusement.

James Earl Jones, John Amos, Shari Headley et Garcelle Beauvais font partie de ceux qui se sont joints à Murphy et Hall pour reprendre leurs rôles du film original, tandis que Tracy Morgan, Wesley Snipes, Jermaine Fowler et Jones montent à bord pour compléter le casting.

«Coming 2 America» sera disponible sur Prime Video le 5 mars.