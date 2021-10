La nouvelle bande-annonce de Clifford the Big Red Dog fait sensation à New York

Après des années de développement et des dates de sortie retardées, Clifford le grand chien rouge sera enfin diffusée le 10 novembre. Avant la sortie du jour et de la date à venir, qui apportera Clifford aux cinémas et Paramount + simultanément, une nouvelle affiche officielle et la bande-annonce finale ont été lancées. Certains chiens ont une façon de grandir sur vous, comme vous pouvez le voir dans cette dernière bande-annonce ci-dessous.

Le synopsis officiel se lit comme suit : « Quand la collégienne Emily Elizabeth (Darby Camp) rencontre un sauveteur d’animaux magiques (John Cleese) qui lui offre un petit chiot rouge, elle n’avait jamais prévu de se réveiller pour trouver un chien géant de dix pieds dans son petit Appartement à New York. Alors que sa mère célibataire (Sienna Guillory) est en voyage d’affaires, Emily et son oncle amusant mais impulsif Casey (Jack Whitehall) se lancent dans une aventure qui vous gardera sur le bord de votre siège en tant que notre les héros prennent une bouchée de la Grosse Pomme. Basé sur le personnage bien-aimé du livre Scholastic, Clifford apprendra au monde comment aimer les grands ! «

Clifford le grand chien rouge est réalisé par Walt Becker. Le scénario vient de Jay Sherick & David Ronn et Blaise Hemingway basé sur une histoire d’écran de Justin Malen et Ellen Rapoport. Jordan Kerner, pga et lole Lucchese ont produit, avec des producteurs exécutifs dont Brian Oliver, Bradley J. Fischer, Valerii An, Brian Bell, Caitlin Friedman, Deborah Forte et Lisa Crnic. Le film est basé sur la série de livres Sholastic Clifford le grand chien rouge par Norman Bridwell.

Le casting comprend Jack Whitehall, Darby Camp, Tony Hale, Sienna Guillory, David Alan Grier, Russell Wong et John Cleese. Dans la bande-annonce finale, nous pouvons également avoir un bon aperçu de Kenan Thompson en tant que vétérinaire. À propos de son rôle dans le film, Thompson avait précédemment déclaré à The Knockturnal : « Je joue le vétérinaire chez qui ils vont … amène Clifford parce qu’ils essaient de comprendre ce qui ne va pas avec lui et pourquoi est-il si gros et tout tout d’un coup rouge. Je ne sais pas s’il commence par une couleur différente, mais nous remettons définitivement en question le fait qu’il soit gros et rouge. «

« Je pense que c’est une série bien-aimée qui prend vie alors à tout moment [a new adaptation] arrive, c’est toujours excitant », a ajouté Thompson. « Je sais que nous allons faire connaître le nom lui-même à tout le monde et ensuite c’est à nous, je suppose, d’offrir une expérience de visionnage impressionnante, et j’espère qu’ils le feront comprendre. Je m’amuse avec mes scènes, alors j’espère que ce sera deux heures de ça ou une heure et vingt minutes ou tout ce que le public peut supporter. »

Le film a une durée d’une heure et trente-six minutes. Il est classé PG pour son humour impoli, ses éléments thématiques et son action douce. Auparavant, il devait sortir en septembre, bien qu’il ait été retiré du calendrier de sortie tandis que Paramount Pictures réfléchissait à la meilleure façon de publier l’adaptation. Cela a abouti à sa sortie jour et date le mois prochain, donnant aux gens la possibilité de regarder le nouveau film sur grand écran ou à la maison. Clifford le grand chien rouge sortira en salles et sur Paramount+ le 10 novembre 2021.

Sujets : Clifford