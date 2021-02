La nouvelle bande-annonce de Clarice va au-delà du silence des agneaux

Une nouvelle bande-annonce pour la prochaine série dramatique policière de CBS, Clarice, s’appuie fortement sur l’héritage d’Hannibal Lecter de l’émission. Une suite du chef-d’œuvre du tueur en série de 1991, Le silence des agneaux, le tout nouveau spot télévisé du Super Bowl tient à nous rappeler le traumatisme qui hante notre personnage principal depuis son enfance, la menant sur le chemin sur lequel elle se trouve maintenant.

«Les agneaux hurlaient», dit Clarice Starling, alors que des images d’elle-même en tant que petite fille essayant de porter un agneau des pièces d’abattage. « J’ai essayé de les libérer. J’ai pensé que si je pouvais en sauver un seul … mais il était si lourd. Je n’ai pas pu sauver l’agneau. Mais je n’arrêterai jamais d’essayer. » Si cela ne suffisait pas à vous informer des racines du personnage, la bande-annonce se termine par un crawly effrayant particulièrement emblématique, à savoir un Death’s Head Moth, atterrissant sur la bouche de Starling en clin d’œil à l’affiche du film de 1991 avec Jodie Foster dans le rôle de Starling en face. Anthony Hopkins comme Hannibal Lecter.

Clarice se déroule en 1993, un an après les événements de Le silence des agneaux. La série est une plongée profonde dans l’histoire personnelle inédite de Clarice Starling, alors qu’elle retourne sur le terrain pour poursuivre des meurtriers en série et des prédateurs sexuels tout en naviguant dans le monde politique à enjeux élevés de Washington, DC Brillante et vulnérable, Clarice a diplômé Magna de l’UVA avec un double majeure en psychologie et criminologie. Sa bravoure lui donne une lumière intérieure qui attire les monstres et les fous. Sa composition psychologique complexe vient d’une enfance difficile et sa motivation vient de son besoin d’échapper au fardeau des secrets de famille qui l’ont hantée tout au long de sa vie.

Joué à l’origine par Jodie Foster dans Le silence des agneaux, le rôle de Clarice Starling dans la série sera interprété par Jolies petites menteuses et Les originaux star Rebecca Breeds. Alongsider Breeds met en vedette Devyn A. Tyler dans Ardelia Mapp, Lucca De Oliveira dans Tomas Esquivel, Kal Penn dans Emin Grigoryan, Nick Sandow dans Murray Clarke, Michael Cudlitz dans Paul Krendler et Marnee Carpenter dans Catherine Martin.

Créé par Alex Kurtzman et Jenny Lumet, Clarice est produit par CBS Studios, MGM Television et Secret Hideout, et est basé sur le roman à succès Le silence des agneaux par Thomas Harris.

Malgré le super Bowl La forte dépendance de la bande-annonce à Hannibal, il a déjà été révélé par les producteurs derrière l’émission que la série ne serait même pas autorisée à prononcer le nom du fameux cannibale en raison de restrictions légales. « J’essaie toujours de comprendre comment les droits sont divisés », a révélé le producteur exécutif Alex Kurtzman. « Mais cela a été assez libérateur parce que nous n’avons aucun intérêt à écrire sur Hannibal – non pas parce que nous n’avons pas aimé les films et la série, mais parce que cela a été si bien fait par tellement de gens que cela ne nous a pas semblé frais. . » Heureusement, cela n’a pas affecté les plans pour Clarice trop, car le plan avait toujours été de se concentrer sur les aventures continues de Starling loin de l’influence d’Hannibal Lecter.

Clarice devrait sortir le 11 février 2021 sur CBS. Vous pouvez regarder le nouveau spot du Super Bowl avec l’aimable autorisation de Rotten Tomatoes TV.

