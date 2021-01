La nouvelle bande-annonce de Barb & Star va à Vista Del Mar devient un étranger au paradis avec un duo de demoiselles d’honneur

Lionsgate a publié la première bande-annonce complète pour Barb et Star vont à Vista Del Mar. Avec Kristen Wiig et Annie Mumolo à bord, les choses deviennent bizarres et assez bizarres dès le début. La bande-annonce commence par un petit hommage à l’émission à succès de Netflix Choses étranges avant de passer complètement du Nebraska au fictif Vista Del Mar. C’est la première fois que Wiig’s Star et Mumolo’s Barb quittent leur ville natale, et ils se lancent dans une aventure.

Le synopsis pour Barb & Star vont à Vista Del Mar invite les spectateurs à faire un voyage et à sortir de leur coquille avec les personnages du titre. C’est la première fois que Annie Mumolo et Kristen Wiig sont ensemble depuis la comédie nominée aux Oscars en 2011, Demoiselles d’honneur. Le duo a joué dans le film et l’a également écrit ensemble. L’histoire se concentre sur les amis de toujours Barb et Star alors qu’ils se lancent dans l’aventure de leur vie lorsqu’ils décident de quitter leur petite ville du Midwest pour la première fois … La romance, l’amitié et le complot diabolique d’un méchant sont tous dans le mélange.

Barb & Star vont à Vista Del Mar se dirige directement vers la VOD à partir du 12 février. Le réalisateur Josh Greenbaum a déclaré: « Je voulais que ce film ressemble visuellement à des vacances pour les gens. C’est comme le voyage que nous sommes tous désespérés de faire maintenant. » Beaucoup de gens n’ont pas quitté leur domicile pour autre chose que l’épicerie depuis des mois, donc même regarder des vacances comiques dans un paradis fictif pourrait être une bouffée d’air frais pour les fans de comédie.

En écoutant le Barb & Star vont à Vista Del Mar pas de Kristen Wiig et Annie Mumolo, Josh Greenbaum ne savait pas trop quoi penser de la comédie. « J’écoutais [the initial] », se souvient Greenbaum.« Mais vraiment une fois que j’ai lu le scénario, c’était tellement différent, et c’était un tel retour à drôle et idiot. C’était un scénario de comédie qui ne se prenait pas trop au sérieux, mais au centre se trouve un noyau très doux et émotionnel. « Et comme nous l’avons vu dans toutes les séquences promotionnelles, le film est idiot. Nous apprenons que Barb et la spécialité de Star en cuisine est la « soupe au hot-dog », tout en écoutant Richard Cheese nous sérénade avec une chanson sur les seins féminins dans une autre scène.

Josh Greenbaum a poursuivi en disant: « Aussi stupides et drôles que Barb et Star le sont en tant que personnages, leur cœur est une très belle et douce amitié. Et cela reflète l’amitié de Kristen et Annie. » En plus de Wiig et Mumolo, Barb & Star vont à Vista Del Mar met également en vedette Jamie Dornan, Damon Wayans Jr., Fortune Feimster, Wendi McLeandon-Covey, Rose Abdoo, Vanessa Bayer, Phyllis Smith et Kwame Patterson. Will Ferrell, Adam McKay, Kristen Wiig, Annie Mumolo, Jessica Elbaum et Margot Hand sont tous producteurs. Vous pouvez regarder la dernière bande-annonce de la comédie ci-dessus, grâce à la chaîne YouTube Lionsgate Movies. Vous pouvez également voir quelques nouveaux clips ci-dessous.

Sujets: Barb et Star vont à Vista Del Mar