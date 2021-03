La nouvelle bande-annonce de Bad Trip a Eric Andre tirant ses plus grandes farces de tous les temps en mars sur Netflix

Netflix a publié la bande-annonce officielle de Mauvais voyage, le nouveau film de comédie avec caméra cachée avec Eric Andre. Avec Âne co-créateur Jeff Tremaine produisant, le Borat-style film suit deux amis faisant un voyage sur la route avec le casting en train de faire des farces de caméra cachée sur le public sans méfiance. Cela semble tout aussi fou que cela en a l’air, et vous pouvez voir à quoi cela ressemblera en regardant la bande-annonce ci-dessous.

La bande-annonce ne perd pas de temps à taquiner la folie qui se trouve dans Mauvais voyage. Les vêtements d’André sont complètement aspirés par un aspirateur pendant qu’il détaille la voiture d’un client, le laissant complètement nu devant plusieurs spectateurs. Parmi les autres manigances taquinées dans la bande-annonce, citons l’effraction dans une voiture de police, un homme coincé dans un porta-pot, s’écrasant dans un étalage dans une boîte de nuit et même Andre luttant contre un gorille au zoo.

Mauvais voyage a été écrit par Dan Curry, Eric André et Kitao Sakurai à partir d’une histoire d’Andre, Sakurai et Andrew Barchilon. Andre, Jeff Tremaine, David Bernad et Ruben Fleischer produisent. Sakurai dirige. Andre joue aux côtés de Lil Rel Howery, Tiffany Haddish et Michaela Conlin.

La logline officielle pour Mauvais voyage se lit comme suit: « De l’un des gars qui vous a amené Âne et Mauvais Grand-père, cette comédie avec caméra cachée suit deux meilleurs amis alors qu’ils partent pour un road trip à travers le pays plein de farces hilarantes et inventives, entraînant son public réel dans le chaos. « En parlant du film l’année dernière, André a expliqué comment les farces sont tous conçus pour faire avancer l’histoire, un départ du hasard qui est Le spectacle Eric Andre.

« Les farces dans le film sont narratives. Donc, chaque farce, aussi folle soit-elle, fait toujours avancer l’histoire », a déclaré Andre. Écuyer. «Donc, c’est lié à la dynamique entre les personnages et à leurs besoins. Et cela fonctionne comme un film traditionnel, mais dans un scénario de caméra cachée. Alors que les farces sur le spectacle Eric Andre sont tout simplement absurdes et n’ont aucune logique. Ils ne sont pas ancrés et ils sont complètement schizophrènes. «

André a ajouté: « En outre, le film a un casting de personnages. C’est Lil Rel Howery de Sortez. Et c’est Tiffany Haddish et c’est Michaela Conlin. Alors, c’est comme moi et Rel [and Tiffany] demander à de vraies personnes des conseils, une caméra cachée et les amener au milieu des hijinks de nos personnages. «

Andre est connu pour héberger sa propre série de sketchs comiques Le spectacle Eric Andre sur Adult Swim. Lancée en 2012, la série a conclu sa cinquième saison en novembre. On ne sait pas encore si et quand il y aura une sixième saison. L’année dernière, Andre a également joué dans sa propre comédie spéciale Netfilx Légaliser tout.

Mauvais voyage était initialement prévu pour la première du festival du film South by Southwest au moins une année, suivi d’une large sortie en salles, mais ces plans ont tous été annulés en raison de la pandémie de 2020. Les droits ont ensuite été vendus à Netflix par MGM pour une sortie en streaming ce mois-ci. Vous pouvez attraper Mauvais voyage le 26 mars lors de la sortie du film sur | Netflix.

